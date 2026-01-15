Após boas atuações, quem da base do Sport pode cavar uma vaga no time principal?

O Sub-20 do Sport atuou nas duas primeiras rodadas do Pernambucano de 2026, a partir de domingo (18), o time principal estreia

Lipão e Micael, joias da base do Sport (Paulo Paiva/Sport Recife)

O início do Campeonato Pernambucano serviu como vitrine para os jovens da base do Sport. Com o elenco sub-20 sendo utilizado nas duas primeiras rodadas, alguns nomes corresponderam tão bem, que os rubro-negros começaram a se questionar sobre uma possível ameaça a algumas posições do time principal.

Um dos principais destaques foi o goleiro, que teve papel decisivo dentro de campo, principalmente na vitória sobre o Retrô, na última quarta-feira (14). O jovem arqueiro hoje aparece como opção na disputa pela posição no gol do Leão da Ilha, concorrendo diretamente com

Na defesa, quem chamou atenção foi Felype Gabriel. Aos 21 anos, o zagueiro foi o pilar do sistema defensivo do rubro-negro nas duas partidas pelo estadual. Com boa leitura de jogo e imposição física dentro de campo, o defensor entra forte na briga por espaço com Marcelo Ajul e Ramon Menezes.

As laterais, posição bem questionável do Sport nos últimos anos, também ganharam novas opções. Rafinha, lateral-esquerdo, teve ótimas atuações e surge como concorrente direto de Felipinho. Já pela direita, Ítalo Lucas mostrou regularidade e força defensiva, colocando pressão sobre Matheus Alexandre, titular da posição.



Mais para frente no campo, o volante Dedé e o meia Augusto Pucci foram dois dos grandes nomes da vitória diante do Retrô. Com intensidade e bons passes, os jovens de destacaram e com certeza estão no radar do técnico Roger Silva. Dedé disputa espaço diretamente com os volantes Zé Lucas, Zé Gabriel e Pedro Martins. Já Augusto Pucci tem Gustavo Maia e Max (Ainda não anunciado oficialmente) como seus principais concorrentes.



O ataque, posição que o Sport carece a algumas temporadas, também trouxe boas surpresas. Lipão e Micael, de 19 e 20 anos, respectivamente, balançaram as redes contra o Retrô e demonstraram um grande potencial para contribuir com a força ofensiva rubro-negra ao longo da temporada. Os jovens serão importantes devido a carência de jogadores nas posições ofensivas do time. Os dois surgem como nomes interessantes para observação do técnico Roger Silva, concorrendo com Barletta, Marlon Douglas, Gustavo Coutinho e Zé Roberto.

Provável escalação do Sport o Clássico dos Clássicos

Thiago Couto (Halls); Matheus Alexandre, Ramon Menezes, Marcelo Ajul e Felipinho; Zé Lucas, Zé Gabriel e Gustavo Maia; Barletta, Marlon Douglas e Gustavo Coutinho (Zé Roberto).