Com gol surreal e elenco Sub-20, Sport bate o Retrô na Ilha e volta a vencer após 17 jogos
Com o triunfo em casa, a garotada rubro-negra chegou aos quatro pontos no Campeonato Pernambucano, somando uma vitória e um empate nas duas primeiras rodadas
Publicado: 14/01/2026 às 23:34
Equipe Sub-20 do Sport na vitória por 2 a 0 sobre o Retrô no Campeonato Pernambucano 2026 (Paulo Paiva/Sport Recife)
Venceu o Leão! Depois de 17 partidas, marca que vinha desde 2025, o Sport voltou a triunfar, e foi diante do seu torcedor na noite desta quarta-feira (14), na Ilha do Retiro. A equipe rubro-negra, formada por atletas do Sub-20, bateu o Retrô pelo placar de 2 a 0, com o resultado construído ainda na primeira etapa, e com um gol surreal. A partida foi válida pela 2ª rodada do Campeonato Pernambucano.
Micael, aos 17 minutos, abriu o placar para o Leão em um belo chute colocado. Aos 39, Lipão marcou um golaço antes da linha do meio-campo. O atacante arriscou de muito longe, surpreendeu e encobriu o goleiro Paulo Ricardo, que se atrapalhou no lance. Adiantado, o arqueiro "colaborou" e a bola balançou as redes.
Com o time composto pela base, o Leão da Ilha chega agora a quatro pontos no Estadual, somando uma vitória e um empate.
O próximo compromisso do Sport será o Clássico dos Clássicos contra o Náutico, no domingo (18), às 18h, nos Aflitos. A equipe que irá a campo ainda não foi confirmada oficialmente, mas tudo indica que será o elenco profissional rubro-negro.
Já o Retrô, pela 3ª rodada do Estadual, também joga no domingo (18), às 16h, diante do Maguary, no Estádio Arthur Tavares de Melo, em Bonito.
O JOGO
O Leão foi melhor no primeiro tempo, mesmo sem criar muitas oportunidades, mas se mostrou mais organizado e criativo dentro de campo. Marcando em cima, o Sport conseguiu inibir as investidas da Fênix. Ajustado na primeira rodada do Estadual, o Retrô não se encontrou na etapa inicial e desperdiçou diversas jogadas de ataque.
Foi em um desses erros que o Sport chegou ao primeiro gol: o meio-campo rubro-negro pressionou e encontrou o atacante Micael, que recebeu na entrada da grande área, ajeitou para o pé direito e acertou um lindo chute colocado para abrir o placar.
Os garotos leoninos seguiram marcando alto e, aos 39 minutos, chegaram ao segundo gol. O atacante Lipão, de muito longe, viu o goleiro Paulo Ricardo adiantado e mandou por cobertura para ampliar o marcador.
SEGUNDO TEMPO
O Retrô mexeu na equipe no segundo tempo e apresentou melhora no jogo. Aos 12 minutos, teve sua melhor chance, quando o goleiro Adriano, do Sport, fez uma defesaça. Ericson, após rebote da defesa rubro-negra em cobrança de falta, finalizou forte próximo à meta, e o arqueiro leonino parou a investida da Fênix. O Sport baixou o ritmo e já não conseguia manter a posse de bola com frequência.
Aos 21 minutos, Adriano voltou a trabalhar. Novamente Ericson apareceu cara a cara com o gol, mas o goleiro rubro-negro fez outra grande defesa para evitar o gol do Retrô.
Jefinho, do Sport, aos 39 minutos, ainda acertou a trave em um levantamento cheio de efeito, quase marcando o terceiro gol leonino na partida.
A etapa final também contou com o retorno do centroavante Vagner Love à Ilha do Retiro. O atleta de 41 anos saiu do banco e pouco levou perigo à meta rubro-negra. A torcida leonina respondeu à volta do atacante ao estádio com vaias.
FICHA DA PARTIDA
SPORT: Adriano; Ítalo Lucas, Patrick, Felype Gabriel e Rafinha (Cordeiro); Dedé, Breno e Augusto Pucci (Rafael de Jesus); Felipinho (Jefinho), Micael (Arthur Maron) e Lipão (Fernandinho). Técnico: Alexandre Silva.
RETRÔ: Paulo Ricardo; David Junio, Rayan Ribeiro, Dankler e Luiz Henrique; Kadi (Bruno Henrique), Diego Guerra (Fabrício Pereira), Luiz Henrique Beserra e Radsley (Vagner Love); Douglas Santos (Júnior Fialho) e Willian Lira (Ericson). Técnico: Jamesson Andrade.
Local: Ilha do Retiro, no Recife
Horário: 21h30
Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)
Assistentes: Humberto Martins Dias Silva (PE) e Danylo Maciel Pedrosa (PE)
4º Árbitro: Lucas Silva Do Nascimento (PE)
Gols: Micael (14/1T), Lipão (39/1T)
Cartões amarelos: Luiz Henrique e Kadi (Retrô)
Público: 7.757
Renda: R$ 217.130