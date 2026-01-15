Quem é Lipão, atacante do Sport que fez gol surreal antes do meio de campo

O camisa 71 está no Leão desde 2025 e já soma dois gols na atual edição do Campeonato Pernambucano

Lipão, atacante do Sport (Paulo Paiva/Sport Recife)

Nome de destaque da noite desta quarta-feira (14) na Ilha do Retiro tem apenas 18 anos, usa a camisa 71 e marcou um dos gols mais improváveis dos últimos anos no futebol pernambucano. Fillipy do Rozário Teixeira, o Lipão, foi responsável por um gol surreal na vitória do Sport por 2 a 0 sobre o Retrô, pela 2ª rodada do Campeonato Pernambucano.

Aos 39 minutos do primeiro tempo, antes mesmo da linha do meio de campo, o atacante percebeu o goleiro Paulo Ricardo adiantado, arriscou de muito longe e encobriu o arqueiro, que ainda se atrapalhou no lance. Um gol que levantou a Ilha e apresentou ao torcedor um talento que já vinha se destacando na base rubro-negra.

"Eu tinha observado que o goleiro estava adiantado, o Micael até tentou um, mas não bateu tão bem na bola, e eu fui feliz. A bola sobrou certinho pra mim, fui rebater e chutar ao mesmo tempo, tive sorte e estou muito feliz com essa torcida maravilhosa, feliz pelos três pontos e agora é se preparar para os próximos desafios”, disse o atacante, na saída do gramado, à Rádio Jornal.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.

Com o golaço marcado diante do Retrô, Lipão chegou aos dois gols e agora divide a artilharia do Campeonato Pernambucano neste início de competição. Ao lado dele, também com dois tentos, aparecem Paulo Sérgio (Náutico), Renato (Santa Cruz) e Paulo Miranda (Jaguar). O atacante foi às redes na estreia do Sport no Estadual, no último sábado (10), em empate por 2 a 2 com o Jaguar.

Do Rio de Janeiro ao Recife

Natural do Rio de Janeiro, Lipão chegou ao Sport no ano passado após passagens pelas categorias de base de Vasco e Flamengo. Jogador de personalidade e repertório ofensivo, despontou na Copa do Brasil Sub-20 de 2025, quando marcou três gols e terminou como um dos destaques leoninos na campanha que terminou nas quartas de final, diante do Atlético-MG.

O primeiro título de base com o Sport veio ainda na última temporada. Lipão foi campeão da Copa Recife de Futebol Júnior.

O jovem também não escondeu a emoção ao viver seu melhor momento com a camisa rubro-negra.

"Sou um cara trabalhador, vim de coisas difíceis na minha vida e estou muito feliz por viver esse momento, o profissional, viver esse clube lindo, e é trabalhar para viver mais momentos como esse."

O que diz o treinador

O técnico Alexandre Silva valorizou a leitura de jogo do atacante e destacou a evolução do camisa 71.

"É um menino que trabalha muito, que merece. O Micael tinha tentado antes, mas não conseguiu, então eles tiveram a capacidade de enxergar, ter a leitura, e esse gol foi importante para a gente, nos deu tranquilidade", avaliou o treinador.