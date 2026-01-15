Sport provoca o Retrô nas redes após vitória com o sub-20

Sport cria imagem com IA para provocar após jogo contra o Retrô (Reprodução/Sport)

Após vencer o Retrô por 2 a 0 com a equipe sub-20, o Sport foi às redes sociais e provocou a equipe azulina. Em uma imagem criada por inteligência artificial, o rubro-negro se colocou como “professor” em uma sala de aula, com pessoas vestidas com as cores da Fênix de Camaragibe.

Na montagem, um jogador do Sport aparece dando aula para alunos com a camisa do Retrô. No quadro, a frase "A aula de hoje: o gol que Lipão fez" vem acompanhada de uma fórmula matemática que indica a distância da bola até o gol, em alusão ao belo gol marcado antes do meio de campo pelo atleta, na última quarta-feira (14).

Na legenda da publicação, o Leão da Ilha ainda utilizou a hashtag #MinhaBaseDáAula, reforçando a provocação após a vitória com o time Sub-20.

A partida entre Sport e Retrô foi válida pela 2ª rodada do Campeonato Pernambucano de 2026. O Leão da Ilha levou a melhor no confronto, vencendo por 2 a 0, com dois golaços de Micael e Lipão, um deles na gaveta e o outro antes do meio de campo.

Este foi o último jogo do sub-20 rubro-negro no Campeonato Pernambucano. A partir de domingo (18), no Clássico dos Clássicos contra o Náutico, o elenco principal do Sport estreia oficialmente na temporada. O confronto acontece às 18h, no Estádio dos Aflitos.