Sport provoca o Retrô nas redes após vitória com o sub-20
Rubro-negro usou imagem criada por IA para brincar com golaço de Lipão no duelo
Publicado: 15/01/2026 às 09:55
Sport cria imagem com IA para provocar após jogo contra o Retrô (Reprodução/Sport)
Após vencer o Retrô por 2 a 0 com a equipe sub-20, o Sport foi às redes sociais e provocou a equipe azulina. Em uma imagem criada por inteligência artificial, o rubro-negro se colocou como “professor” em uma sala de aula, com pessoas vestidas com as cores da Fênix de Camaragibe.
Na legenda da publicação, o Leão da Ilha ainda utilizou a hashtag #MinhaBaseDáAula, reforçando a provocação após a vitória com o time Sub-20.
A partida entre Sport e Retrô foi válida pela 2ª rodada do Campeonato Pernambucano de 2026. O Leão da Ilha levou a melhor no confronto, vencendo por 2 a 0, com dois golaços de Micael e Lipão, um deles na gaveta e o outro antes do meio de campo.
Este foi o último jogo do sub-20 rubro-negro no Campeonato Pernambucano. A partir de domingo (18), no Clássico dos Clássicos contra o Náutico, o elenco principal do Sport estreia oficialmente na temporada. O confronto acontece às 18h, no Estádio dos Aflitos.