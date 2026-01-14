Sport confirma dívida milionária com Pedro Lima após falta de repasse da gestão anterior

Lateral do Wolverhampton aciona o Leão após valores da transferência não serem completamente destinados a ele e ao agente

Pedro Lima, ex-lateral do Sport e maior venda da história do clube (Paulo Paiva/Sport Recife)

O Sport confirmou, na noite desta quarta-feira (14), que foi notificado pelo lateral-direito Pedro Lima e por seu agente devido à falta de repasse de valores referentes à venda do atleta ao Wolverhampton, da Inglaterra, há duas temporadas. Jogador e empresário cobram R$ 1,2 milhões e 280 mil euros. A quantia convertida, segundo o próprio clube, gira em torno de R$ 10 milhões, considerando os encargos que ficaram pendentes da administração anterior, liderada pelo ex-presidente Yuri Romão.

A situação ganhou grande repercussão nas redes sociais ao longo do dia, após viralizarem comprovantes de pagamento que mostravam apenas parte do repasse destinado ao jogador e ao seu empresário. A nota oficial emitida pelo Sport confirma que apenas uma parcela foi quitada.

Pedro Lima foi vendido por 10 milhões de euros, divididos em duas parcelas:

6 milhões de euros, com pagamento inicialmente previsto para 1º de dezembro de 2024;

4 milhões de euros, com pagamento programado para 1º de dezembro de 2025.

De acordo com o contrato, após cada recebimento, o Sport deveria repassar 30% do montante ao atleta e 7% ao agente.

A nota revela, porém, que a primeira parcela, antecipada para agosto de 2024 junto a uma instituição financeira estrangeira, foi recebida com deságio e repassada parcialmente ao jogador e ao empresário somente em janeiro e fevereiro de 2025. Os comprovantes que circularam nas redes, portanto, correspondem apenas a uma fatia do pagamento obrigatório.

Já a segunda parcela, de 4 milhões de euros, também foi antecipada, desta vez para junho de 2025,com novo deságio, mas nenhum valor foi transferido ao atleta ou ao agente, segundo o clube. Assim, mesmo com o dinheiro no caixa desde o ano passado, a antiga gestão não realizou o repasse devido.

Sport promete transparência

O clube enfatizou, na nota, que a situação foi exposta ao Conselho Deliberativo na reunião da noite anterior. A atual diretoria reforçou ainda o compromisso com transparência financeira, especialmente em meio à fase de transição estrutural e revisão de contratos.

Carreira de Pedro Lima

Pedro Lima segue como a maior venda da história do Sport e também do futebol pernambucano. Aos 19 anos, desde que deixou o Leão, tenta conquistar espaço no Wolverhampton, da Inglaterra, após passagem inicial pela equipe secundária. O lateral também chegou a ser emprestado ao Porto, onde voltou a atuar pela equipe B. De retorno ao clube inglês, segue em busca de oportunidades e minutos na Premier League.

Até aqui, no futebol inglês, acumula oito partidas pelo time principal ao longo de duas temporadas.

Revelado nas categorias de base do Sport, Pedro Lima rapidamente se destacou pelo desempenho em competições nacionais. Foi promovido ao elenco profissional em 2024, ainda aos 17 anos, e ganhou notoriedade que chamou a atenção de clubes europeus e da própria Seleção Brasileira de base, pela qual foi convocado em mais de uma oportunidade.

Confira na íntegra a nota divulgada pelo clube:

O atleta Pedro Lima foi vendido por 10 milhões de euros, em duas parcelas, sendo primeira de 6 milhões de euros, com data de pagamento em 01/12/2024, e a segunda de 4 milhões de euros, com data de pagamento em 01/12/2025.

Após cada recebimento, o clube deveria repassar 30% do montante recebido para o atleta e 7% para o agente dele.

O recebimento da primeira parcela foi antecipado de dezembro para agosto de 2024, junto a uma instituição financeira estrangeira, com deságio de 191.587 euros.

Os repasses da primeira parcela foram efetivados para o atleta e seu agente em janeiro e fevereiro de 2025.

Os comprovantes divulgados na data de hoje se referem a parte do pagamento desse primeiro repasse.

O valor de 4 milhões de euros, referente à segunda parcela, foi antecipado de dezembro para junho de 2025, junto à mesma instituição financeira, com deságio de 131.285 euros.

Conforme informado pelo executivo, na reunião do conselho, ocorrida nesta terça-feira (13), apesar do recebimento antecipado, a gestão anterior não realizou o devido repasse e o clube foi formalmente notificado pelo atleta e seu agente, cobrando, respectivamente 1.200.000 e 280.000 euros. Assim, a soma da quantia convertida gira em torno de R$ 10.000.000,00.