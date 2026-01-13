Após negativa da FPF, Sport recorre ao TJD-PE por torcida no Clássico contra o Náutico

Pedido de liminar foi feito após a FPF manter a decisão de torcida única para o Clássico dos Clássicos

Torcida do Sport (Paulo Paiva/Sport)

O Sport anunciou, na noite da última segunda-feira (12), que ingressou com um pedido de liminar no Tribunal de Justiça Desportiva do Estado de Pernambuco (TJD-PE) para garantir a presença da torcida rubro-negra no próximo Clássico dos Clássicos contra o Náutico, que acontece no próximo domingo (18), no Estádio dos Aflitos.

A ação aconteceu devido a negativa da Federação Pernambucana de Futebol (FPF) em atender a solicitação para haver torcida visitante, realizada pelo Sport. Sobre o assunto, Evandro Carvalho, presidente da FPF, manteve a decisão de torcida única no confronto.

Segundo a FPF, a presença de torcida adversária em clássicos do Trio de Ferro no Campeonato Pernambucano de 2026, só seria possível em jogos que fossem realizados na Arena de Pernambuco ou em finais.

No comunicado, o Sport justifica que a proibição à torcida visitante violaria o princípio do equilíbrio competitivo do torneio. O clube afirma que quer "esgotar todas as instâncias" em busca dos direitos de seus torcedores de acompanharem a equipe rubro-negra fora de casa.



