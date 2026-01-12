Mercado do Sport: confira saídas, chegadas e negociações do Leão na temporada 2026

Recife, PE, 25/10/2025 - SPORT X MIRASSOL - Na noite deste sábado(25), a equipe do Sport recebeu a equipe do Mirassol pelo Campeonato Brasileiro da Serie A 2025 na Ilha do Retiro. Romarinho (Rafael Vieira)

O Sport vive dias intensos no mercado da bola. Entre saídas importantes, reforços anunciados e negociações em andamento, o clube acelera o planejamento para a temporada de 2026, marcada por ajustes financeiros, reestruturação do elenco e busca por novas peças.

Enquanto coloca o time sub-20 para disputar o início do Campeonato Pernambucano, a diretoria rubro-negra precisa definir o grupo principal enquanto lida com baixas importantes para o ano.

A mais recente é a do atacante Romarinho, que recusou a proposta de readequação salarial que previa redução de 50% dos vencimentos e deve acertar com outra equipe para a próxima temporada. A informação, divulgada pelo ge e confirmada pelo Diario de Pernambuco, encerra o ciclo do jogador após duas temporadas vestindo a camisa rubro-negra.

Saídas

Situação semelhante à do atacante Romarinho envolve o meia Lucas Lima. O camisa 10, que fazia parte dos planos para 2026, também não aceitou a redução proposta e já está no mercado. Seu destino ainda não foi definido.

Outro nome de saída é o meia-atacante Matheusinho, que acionou o Sport na Justiça alegando atraso no pagamento de salários, direitos de imagem, 13º e férias. O jogador de 27 anos, que pertence ao Santa Clara (POR), está com negociação encaminhada para reforçar o Ceará. Ele também não se reapresentou no retorno das atividades.

Reforços

Enquanto lida com baixas, o Sport segue ativo na chegada de novos nomes. O clube oficializou a contratação do lateral-esquerdo Davi Gabriel, de 28 anos, ex-Criciúma, que assinou contrato até o fim de 2026.

O Leão também anunciou o volante Zé Gabriel, que estava no Portimonense (POR), e o atacante Marlon Douglas, reforçando os setores de meio e ataque. Outro reforço é o goleiro Halls, já integrado ao elenco e aguardando apenas a oficialização.

Negociações

O clube tem tratativas avançadas com o zagueiro Marcelo Benevenuto, de 30 anos, que tenta rescisão contratual com o Fortaleza. A informação foi antecipada pela Rádio Jornal e confirmada pelo Diario de Pernambuco. Caso o rompimento não ocorra, o Rubro-Negro teria de desembolsar uma compensação financeira para contar com o defensor. O setor defensivo é prioridade.

O Sport fez contato por Gatito Fernández, goleiro de 37 anos e ídolo do Botafogo. O paraguaio está no Cerro Porteño desde 2025, e a negociação é considerada difícil devido a questões financeiras. Os valores ofertados até o momento não agradaram ao estafe do atleta.

Para a lateral direita, o Sport tem negociação encaminhada com o colombiano Nilson Castrillón, de 29 anos, que atuou pelo Amazonas em 2025. O jogador, que tem passagem por clubes tradicionais da Colômbia como Deportivo Cali, Tolima, Junior Barranquilla e América de Cali, deve assinar contrato definitivo por um ano.

No meio-campo, o Leão também avançou nas tratativas para contratar o meia Max, de 24 anos, do Cuiabá. O vínculo deve ser por empréstimo até o fim da Série B. O atleta chega ao Rubro-Negro para reforçar a parte de criação da equipe e também o ataque.

No setor ofensivo, o Sport tenta reforçar o elenco com Clayson e Yuri Castilho, ambos do Coritiba. No entanto, o Coxa não facilita as saídas, o que trava o avanço das negociações.

Situação pendente

Alguns atletas ainda não se reapresentaram por terem futuro indefinido na Ilha. Entre eles, o goleiro Thiago Couto, que tem contrato até 2027. O Sport, o jogador e o Vitória, clube onde atuou emprestado em 2025, discutem os rumos do arqueiro. O Vitória demonstrou interesse em mantê-lo para 2026.