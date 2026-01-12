FPF descarta pedido do Sport de torcida visitante no clássico contra o Náutico

Segundo o presidente Evandro Carvalho, a presença da torcida visitante só poderá ocorrer eventualmente na Arena de Pernambuco

Estádio dos Aflitos, casa do Náutico e palco do Clássico dos Clássicos do próximo domingo (18) (Rafael Vieira/CNC)

A Federação Pernambucana de Futebol (FPF) descartou o pedido do Sport de ter torcida visitante no clássico contra o Náutico, nos Aflitos, no próximo domingo (18), às 18h. Segundo o presidente Evandro Carvalho em contato o Diario de Pernambuco, a possibilidade de torcida visitante ficará restrita a partidas na Arena de Pernambuco.

O jurídico do clube leonino havia realizado a solicitação junto à FPF no último domingo (11). O Sport alegava que impedir a torcida visitante no Clássico dos Clássicos violava o princípio do equilíbrio na competição. O clássico entre alvirrubros e rubro-negros será válido pela 3ª rodada do Campeonato Pernambucano.

Sendo possível a presença de torcida visitante na Arena, existe a possibilidade do duelo entre Santa Cruz e Náutico ocorrer com os torcedores dos dois clubes no dia 25 de janeiro. O Clássico das Emoções ocorrerá no estádio de Copa do Mundo, com o mando tricolor, e será válido pela 5ª rodada da primeira fase do Estadual 2026.

Ainda em contato com a reportagem, Evandro Carvalho disse ainda não existir uma definição na Federação Pernambucana quanto ao clássico entre Santa Cruz e Náutico em questão.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.

Clássicos da primeira fase do Pernambucano

18/01: Náutico x Sport – Aflitos (3ª rodada)

25/01: Santa Cruz x Náutico – Arena de Pernambuco (5ª rodada)

31/01: Sport x Santa Cruz – Ilha do Retiro (7ª rodada)