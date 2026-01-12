Sport perde nos pênaltis para o América-RN e está eliminado da Copinha

Leão empatou o jogo em 1 a 1 na reta final, mas acabou derrotado pelos potiguares por 7 a 6 nas penalidades

Sport foi eliminado pelo América-RN (Igor Cysneiros/Sport)

O Sport foi eliminado da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Leão perdeu, nos pênaltis, por 7 a 6 para o América-RN nesta segunda-feira (12), em Bálsamo, pela 2ª fase da competição. No tempo normal, os dois times empataram por 1 a 1. O gol de empate do Leão foi anotado por João Henrique aos 43 minutos do 2º tempo. Caio tinha aberto o placar para o Mecão.

Mesmo animado com a igualdade na reta final, o rubro-negro não conseguiu repetir a dose nas penalidades. Samuel, Rafael, Thiaguinho, Fernandinho, João Henrique e Matheus converteram. Porém, Samuel Pires parou no goleiro Antoni e Kauã bateu por cima. Pelo lado do time potiguar, Breno acertou o travessão. Mas Márcio, Lima, Gustavo, Jadson, Pedrão, Kaué e Juninho balançaram a rede do Sport. Com a vitória, o América-RN pega na próxima fase o Mirassol, que eliminou o Goiás nos pênaltis.

Como Náutico e Santa Cruz foram eliminados na 1ª fase, o único representante de Pernambuco na Copinha é o Retrô. A Fênix encara o Internacional nesta terça (13), às 14h30.