Sport anuncia a contratação de Davi Gabriel, lateral-esquerdo, ex-Criciúma

Davi é a terceira contratação do Leão da Ilha para a temporada

Davi Gabriel, novo lateral-esquerdo do Sport (Paulo Paiva/ Sport Recife)

Mais um reforço na área. Sport anuncia a contratação de Davi Gabriel, lateral-esquerdo que irá reforçar a equipe para a temporada. O defensor de 28 anos vem para o rubro-negro com contrato até o final da Série B do Campeonato Brasileiro, no dia 30 de novembro de 2026.

O jogador já treina com a equipe do Sport, sob comando do técnico Roger Silva. Davi Gabriel é a terceira contratação anunciada pelo Leão da Ilha para a temporada, antes dele o clube divulgou a vinda do volante Zé Gabriel e do atacante Marlon Douglas.

No início do último ano, Davi estava atuando pelo América-RN, onde realizou 35 jogos, marcando um gol e distribuindo uma assistência. Após o destaque no Mecão, o lateral foi contratado pelo Criciúma, porém não chegou a entrar em campo com a equipe. Na época, o atual executivo do Sport, Ítalo Rodrigues, era o executivo do Tigre.

Além das passagens do último ano, o defensor também defendeu as cores do São Bernardo, Anápolis, Real Brasília, Oeste, Atlético-PB e Osasco Audax.



