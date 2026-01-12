Sport anuncia a contratação de Davi Gabriel, lateral-esquerdo, ex-Criciúma
Davi é a terceira contratação do Leão da Ilha para a temporada
Publicado: 12/01/2026 às 10:57
Davi Gabriel, novo lateral-esquerdo do Sport (Paulo Paiva/ Sport Recife)
Mais um reforço na área. Sport anuncia a contratação de Davi Gabriel, lateral-esquerdo que irá reforçar a equipe para a temporada. O defensor de 28 anos vem para o rubro-negro com contrato até o final da Série B do Campeonato Brasileiro, no dia 30 de novembro de 2026.
No início do último ano, Davi estava atuando pelo América-RN, onde realizou 35 jogos, marcando um gol e distribuindo uma assistência. Após o destaque no Mecão, o lateral foi contratado pelo Criciúma, porém não chegou a entrar em campo com a equipe. Na época, o atual executivo do Sport, Ítalo Rodrigues, era o executivo do Tigre.
Além das passagens do último ano, o defensor também defendeu as cores do São Bernardo, Anápolis, Real Brasília, Oeste, Atlético-PB e Osasco Audax.