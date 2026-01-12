diariodepernambuco.com.br
Sport anuncia cronograma de ingressos com entrada gratuita para mulheres e crianças contra o Retrô

Primeiro jogo do Sport na Ilha do Retiro terá entrada gratuita para mulheres e crianças

Paulo Mota

Publicado: 12/01/2026 às 12:32

O Sport divulgou nesta segunda-feira (12) o cronograma oficial de vendas de ingressos para a partida contra o Retrô, válida pelo Campeonato Pernambucano. O confronto marcará a estreia do Leão em casa na temporada, nesta quarta-feira (14), às 21h30, na Ilha do Retiro.

Para o primeiro jogo em casa, o clube preparou uma promoção especial: mulheres e crianças de até 7 anos e 11 meses terão entrada gratuita na Arquibancada Frontal. Já nos demais setores, apenas as crianças seguem com acesso liberado.

O clube também anunciou a adoção de um novo sistema de venda de ingressos via site oficial maiordonordeste.com.br. Com a mudança, todos os torcedores precisam realizar um novo cadastro e refazer a biometria facial, incluindo quem já possuía conta anteriormente. O recadastramento é obrigatório para garantir o acesso ao estádio e visa aumentar a segurança e agilizar o processo de entrada.

As vendas e o check-in começam nesta segunda-feira (12), seguindo cronograma escalonado por categoria de sócio:

Sócio 87 / Isentos: 12h

Sócio Rubro-Negro: 16h

Sócio Leão: 18h

Sócio Leão de Todos: 20h

Público geral e torcida visitante: 21h

Valores de ingressos

Sócios:

Cadeiras Central: R$ 50

Sociais: R$ 30

Arquibancada Frontal: R$ 30 (gratuita para mulheres e crianças até 7 anos e 11 meses)

Arquibancada Sede: R$ 20

Não sócios:

Cadeiras Central: R$ 100 (inteira) / R$ 50 (meia)

Arquibancada Frontal: R$ 60 (inteira) / R$ 30 (meia) (gratuita para mulheres e crianças até 7 anos e 11 meses)

Arquibancada Sede: R$ 80 (inteira) / R$ 40 (meia)

Visitantes e proprietários de camarote:

Arquibancada Placar: R$ 80 (inteira) / R$ 40 (meia)

Proprietários de camarote sócios: check-in; não sócios: R$ 60

