Sport projeta entrada do time profissional no clássico contra o Náutico nos Aflitos

Após empate como Jaguar na estreia, Sport vai enfrentar o Retrô ainda com o time Sub-20

Sport estreou com empate por 2 a 2 com o Jaguar (Paulo Paiva/Sport)

O Sport projeta a entrada do time profissional no Campeonato Pernambucano para a 3ª rodada, justamente o Clássico dos Clássicos contra o Náutico no estádio dos Aflitos. A partida está marcada para o próximo domingo (18). O Leão estreou no Estadual com a equipe Sub-20, que deixou uma boa impressão no empate por 2 a 2 com o Jaguar, sábado (10), na Arena de Pernambuco.

Diante dessa programação, para o compromisso contra o Retrô na Ilha do Retiro, quarta-feira (14), a garotada da base vai ser acionada outra vez. Lembrando que a Fênix estreou goleando o Vitória por 4 a 0. Os dois times, aliás, fizeram a decisão do Campeonato Pernambucano no ano passado, com os rubro-negros levando a melhor nos pênaltis.

"Existe a programação. Vamos fazer esses dois jogos (Jaguar e Retrô) e entregar da melhor maneira possível na terceira rodada. Mas estamos sempre à disposição do clube, se houver algo diferente no meio do caminho. O mais importante é que eles nos deram essa confiança e acredito que a gente deva fazer o jogo na quarta-feira", disse Alexandre Oliveira, técnico da equipe Sub-20 do Sport.

Após o jogo contra o Jaguar, muitos jogadores aproveitaram para falar com as famílias que foram prestigiá-los na Arena de Pernambuco.

Conversas com Roger

O treinador também comentou sobre as conversas com o comandante do time profissional Roger Silva. "Nossa convivência tem sido muito boa. É um cara aberto, que dá oportunidade para trabalhar e conversar sobre tudo o que acontece. Espero que cada vez mais os laços se estreitem e ele possa acompanhar os meninos de perto e o clube possa ganhar por isso", destacou Alexandre Oliveira.

O elenco profissional do Sport ainda tem muitas lacunas e ainda está em reformulação. No sábado, perdeu o jogo-treino por 3 a 0 para o Botafogo-PB no CT José de Andrade Médicis.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.