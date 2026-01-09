Sport anuncia contratação de Zé Gabriel, ex-Vasco e Internacional
Volante de origem, mas também podendo atuar como zagueiro, o atleta de 26 anos chega após passagem pelo Portimonense
Publicado: 09/01/2026 às 17:28
Zé Gabriel, novo reforço do Sport (Paulo Paiva/Sport Recife)
O Sport oficializou, nesta sexta-feira (9), a contratação do volante Zé Gabriel, de 26 anos, que estava no Portimonense, de Portugal. O jogador já realizou exames médicos no CT do Leão e assinou contrato válido até o fim da Série B deste ano.
Natural de Carmópolis, em Sergipe, Zé Gabriel foi formado nas categorias de base de Corinthians e Internacional, este pelo qual se profissionalizou e disputou 60 partidas oficiais. Depois, acumulou mais 74 jogos vestindo a camisa do Vasco da Gama, além de passagens por Coritiba e Criciúma no futebol brasileiro.
Três clubes em 2025 e estreia em 2026
O ano passado foi movimentado para o novo reforço rubro-negro. Zé Gabriel atuou por três equipes diferentes, totalizando 26 partidas em 2025:
2 jogos pelo Vasco, no Campeonato Carioca;
13 jogos pelo Criciúma, durante a Série B;
11 jogos pelo Portimonense no futebol português.
Já em 2026, o volante entrou em campo pelo clube português antes da transferência para a Ilha do Retiro. No último sábado, 3 de janeiro, disputou 24 minutos na vitória do Portimonense sobre o Farense, fora de casa, pela Liga Portugal 2.
Versatilidade agrada a Roger
Embora volante de origem, Zé Gabriel também pode atuar como zagueiro, característica que amplia suas possibilidades dentro do elenco. Essa versatilidade é vista como um ponto positivo pelo técnico Roger Silva, que deve testá-lo também na defesa ao longo da pré-temporada.