Sport publica Portal da Transparência e relatório divulga dívida de R$ 70,5 milhões em 2025

Relatório publicado neste domingo (11) expõe mais de R$ 115 milhões em receitas antecipadas e detalha diretrizes de governança para 2026

Ilha do Retiro, estádio do Sport ( Rafael Vieira)

O Sport divulgou, neste domingo (11), o Portal da Transparência, plataforma que passa a concentrar informações administrativas, financeiras e institucionais do clube, seguindo o que determina a Lei Geral do Esporte. A ferramenta também faz parte de um compromisso estabelecido pela atual Diretoria Executiva, liderada por Matheus Souto Maior, eleita em dezembro de 2025.

Segundo o clube, o objetivo é fortalecer a cultura de responsabilidade, controle e prestação de contas, permitindo que todo torcedor rubro-negro acompanhe processos internos, gastos e números que dizem respeito à gestão leonina.

O Sport Club do Recife comunica oficialmente o lançamento do Portal de Transparência. Por meio da nova plataforma, o torcedor poderá acompanhar informações relacionadas a processos, gastos e números do Leão. Confira os detalhes: https://t.co/6B1ynrSnUO pic.twitter.com/vcZdQfGjCy — Sport Club do Recife (@sportrecife) January 11, 2026

Relatório expõe dívida vencida de R$ 70,5 milhões em 2025

Junto ao lançamento da plataforma, o Sport disponibilizou um relatório de cinco páginas detalhando a situação financeira encontrada pela nova gestão no dia da posse, em 19 de dezembro de 2025.

O documento informa que havia R$ 70,5 milhões em obrigações vencidas, além do passivo acumulado de exercícios anteriores. A última gestão rubro-negra, então presidida por Yuri Romão e tendo Raphael Campos como vice-presidente executivo, deixou o cargo por renúncia antecipada, o que forçou a realização de eleições no fim de 2025.

As dívidas vencidas foram categorizadas da seguinte forma:

Obrigações vencidas (dezembro de 2025)



R$ 29,4 milhões: Atletas (imagens, CLT, bônus e rescisões)

R$ 25,9 milhões: Direitos de cessão (agentes, atletas e clubes)

R$ 14,3 milhões: Fornecedores e impostos

R$ 984 mil: FGTS

Mais de R$ 115 milhões em receitas antecipadas

O relatório também aponta que R$ 115,4 milhões em receitas futuras foram antecipadas e contabilizadas em 2025, comprometendo parte significativa do fluxo financeiro de 2026 e até de anos seguintes.

Entre as antecipações, estão:

R$ 100 milhões: LFU (15% dos direitos de transmissão do Brasileirão por 50 anos)

R$ 6,9 milhões: LFU (85% da receita de TV prevista até janeiro de 2027)

R$ 8 milhões: BaladAPP (parceiro de bilhetagem)

R$ 500 mil: Kappa (nova fornecedora de material esportivo)

Segundo o Sport, esses valores dizem respeito a receitas vinculadas a direitos de transmissão, bilheteria, patrocínios e programa de sócios.

O clube registrou crescimento de arrecadação no período recente (2024-2025).

2024: R$ 135 milhões

2025: R$ 143 milhões (até novembro)

Total: R$ 278 milhões

Mesmo com números robustos, o relatório destaca que parte significativa dessas receitas foi consumida por antecipações e obrigações pendentes.

Portal reúne documentos, normas internas e detalhes de rescisões

O Sport afirma que o portal será atualizado de forma gradual e contínua, funcionando como uma ferramenta "viva e dinâmica".

Entre os documentos já disponíveis, o torcedor pode encontrar:

Estatuto vigente

Código de governança

Balanços financeiros de 2020 a 2024

Estrutura organizacional do clube

Relatórios de auditoria e atas internas

Também estão liberados detalhes sobre rescisões de atletas, incluindo os documentos referentes ao goleiro Caíque França, aos laterais Ewerthon e Igor Cariús, além do volante Christian Rivera, que deixaram o clube recentemente.

As abas de relatórios de sócios e relatórios de jogos estão em processo de atualização.

"O Portal da Transparência constitui uma ferramenta viva e dinâmica, que será permanentemente atualizada, de modo a assegurar que o torcedor esteja sempre informado sobre os principais atos, decisões e acontecimentos da vida institucional do Clube, fortalecendo a relação de confiança, proximidade e responsabilidade entre o Sport e sua comunidade", reforça o clube rubro-negro.

