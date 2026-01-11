diariodepernambuco.com.br
Sport
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

Sport publica Portal da Transparência e relatório divulga dívida de R$ 70,5 milhões em 2025

Relatório publicado neste domingo (11) expõe mais de R$ 115 milhões em receitas antecipadas e detalha diretrizes de governança para 2026

Redação

Publicado: 11/01/2026 às 16:25

Seguir no Google News Seguir

Ilha do Retiro, estádio do Sport/ Rafael Vieira

Ilha do Retiro, estádio do Sport ( Rafael Vieira)

O Sport divulgou, neste domingo (11), o Portal da Transparência, plataforma que passa a concentrar informações administrativas, financeiras e institucionais do clube, seguindo o que determina a Lei Geral do Esporte. A ferramenta também faz parte de um compromisso estabelecido pela atual Diretoria Executiva, liderada por Matheus Souto Maior, eleita em dezembro de 2025.

Veja também:

Segundo o clube, o objetivo é fortalecer a cultura de responsabilidade, controle e prestação de contas, permitindo que todo torcedor rubro-negro acompanhe processos internos, gastos e números que dizem respeito à gestão leonina.

Relatório expõe dívida vencida de R$ 70,5 milhões em 2025

Junto ao lançamento da plataforma, o Sport disponibilizou um relatório de cinco páginas detalhando a situação financeira encontrada pela nova gestão no dia da posse, em 19 de dezembro de 2025.

O documento informa que havia R$ 70,5 milhões em obrigações vencidas, além do passivo acumulado de exercícios anteriores. A última gestão rubro-negra, então presidida por Yuri Romão e tendo Raphael Campos como vice-presidente executivo, deixou o cargo por renúncia antecipada, o que forçou a realização de eleições no fim de 2025.

As dívidas vencidas foram categorizadas da seguinte forma:

Obrigações vencidas (dezembro de 2025)

  • R$ 29,4 milhões: Atletas (imagens, CLT, bônus e rescisões)
  • R$ 25,9 milhões: Direitos de cessão (agentes, atletas e clubes)
  • R$ 14,3 milhões: Fornecedores e impostos
  • R$ 984 mil: FGTS

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.

Mais de R$ 115 milhões em receitas antecipadas

O relatório também aponta que R$ 115,4 milhões em receitas futuras foram antecipadas e contabilizadas em 2025, comprometendo parte significativa do fluxo financeiro de 2026 e até de anos seguintes.

Entre as antecipações, estão:

  • R$ 100 milhões: LFU (15% dos direitos de transmissão do Brasileirão por 50 anos)
  • R$ 6,9 milhões: LFU (85% da receita de TV prevista até janeiro de 2027)
  • R$ 8 milhões: BaladAPP (parceiro de bilhetagem)
  • R$ 500 mil: Kappa (nova fornecedora de material esportivo)

Segundo o Sport, esses valores dizem respeito a receitas vinculadas a direitos de transmissão, bilheteria, patrocínios e programa de sócios.

O clube registrou crescimento de arrecadação no período recente (2024-2025).

  • 2024: R$ 135 milhões
  • 2025: R$ 143 milhões (até novembro)
  • Total: R$ 278 milhões

Mesmo com números robustos, o relatório destaca que parte significativa dessas receitas foi consumida por antecipações e obrigações pendentes.

 

Portal reúne documentos, normas internas e detalhes de rescisões

O Sport afirma que o portal será atualizado de forma gradual e contínua, funcionando como uma ferramenta "viva e dinâmica".

Entre os documentos já disponíveis, o torcedor pode encontrar:

  • Estatuto vigente
  • Código de governança
  • Balanços financeiros de 2020 a 2024
  • Estrutura organizacional do clube
  • Relatórios de auditoria e atas internas

Também estão liberados detalhes sobre rescisões de atletas, incluindo os documentos referentes ao goleiro Caíque França, aos laterais Ewerthon e Igor Cariús, além do volante Christian Rivera, que deixaram o clube recentemente.

As abas de relatórios de sócios e relatórios de jogos estão em processo de atualização.

"O Portal da Transparência constitui uma ferramenta viva e dinâmica, que será permanentemente atualizada, de modo a assegurar que o torcedor esteja sempre informado sobre os principais atos, decisões e acontecimentos da vida institucional do Clube, fortalecendo a relação de confiança, proximidade e responsabilidade entre o Sport e sua comunidade", reforça o clube rubro-negro.

Campeonato Pernambucano , cofre , Contratações , Débitos , dívidas , Estatuto , finanças , Futebol pernambucano , Matheus Souto Maior , portal da transparência , presidência do sport , relatório , Sport , verba , yuri romao
Mais de Sport
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
WhatsApp DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP