Invicto, Sport enfrenta o América-RN na 2ª fase da Copinha nesta segunda-feira (12)

O Leão terminou como líder do Grupo 4 da principal competição de base do país

Davi e Nairon, goleiros do Sport na Copinha 2026 (Igor Cysneiros/Sport Recife)

Classificado como líder do Grupo 4 da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Sport enfrenta nesta segunda-feira (12) o América-RN pela 2ª fase da competição. O jogo será disputado em Bálsamo, às 21h.

O Leão fechou a fase de grupos com duas vitórias e um empate, totalizando sete pontos. Foram seis gols marcados e dois sofridos. Caso o rubro-negro se classifique, enfrenta o vencedor do confronto entre Goiás e Mirassol.

Entre os destaques da equipe comandada por Ítalo Santiago na Copinha, o goleiro Davi, de 20 anos, celebrou a campanha e ressaltou a dedicação do elenco rubro-negro.

"Agradeço a Deus pela oportunidade de estar fazendo o que eu amo. Estou muito feliz com a classificação. Todo o grupo se esforçou em todos os jogos e não poderia ser diferente o resultado. Essa ótima primeira fase é fruto de muito trabalho, entrega e dedicação de toda a equipe", afirmou o camisa 1.

“É uma honra estar jogando a maior competição de base do Brasil, podendo ajudar minha equipe nos jogos! Me senti muito bem em todos os jogos, e ver o torcedor reconhecer as boas atuações é ótimo pra mim. Agora é focar e continuar fazendo uma ótima competição", completou.

Adversário do Sport nesta segunda, o América passou pela fase de grupos na 2ª posição, com duas vitórias e uma derrota, somando seis pontos no Grupo 3. Foram nove gols marcados e cinco sofridos.