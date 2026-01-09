Executivo do Sport confirma pedido de Lucas Lima para deixar o clube

Lucas Lima, meia do Sport ( Paulo Paiva/Sport Recife)

Prioridade da nova gestão, o meia Lucas Lima está de saída do Sport. A reportagem do Diario de Pernambuco confirmou com o executivo de futebol rubro-negro, Ítalo Rodrigues, que o jogador solicitou a saída do clube, em meio ao processo de reformulação financeira iniciado pelo Leão da Ilha após a desastrosa temporada de 2025.

Em grave crise financeira em virtude da desastrosa temporada de 2025, a nova gestão do Sport propôs uma readequação financeira aos atletas que têm contrato e que continuam sendo interessantes para o clube. Casos como o de Lucas Lima, Matheusinho (acionou o clube na justiça, pedindo rescisão indireta por atraso nos pagamentos), Sergio Oliveira, João Silva e Romarinho.

Negociação

Segundo reportagem publicada pelo GE, Lucas Lima teria recusado a segunda oferta de readequação salarial feita pelo Sport, que já aumentou os valores e chegou ao seu limite. O Remo, que subiu para a Série A, tem interesse no meia. Além dele, o Goiás, da Segunda Divisão também está de olho no jogador.

Ainda em 2025, o Leão da Ilha havia proposto a redução salarial para metade do valor, de R$ 400 mil para R$ 200 mil mensais, porém Lucas recusou o pedido. Mais recentemente, o Sport enviou uma contraproposta, que diminuía o salário para um valor em torno dos R$ 300 mil, porém também foi recusada.

Contratado em janeiro de 2024, Lucas Lima soma 101 partidas pelo Sport, onde marcou oito gols e distribuiu 21 assistências, atuando em competições como Série A, Série B, Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste e Copa do Brasil. Apesar dos números, o alto custo e o novo perfil financeiro do Leão pesaram contra sua continuidade no rubro-negro.

Temporada

O Sport estreia no Campeonato Pernambucano 2026 no próximo sábado (10), às 17h, contra o Jaguar, na Arena de Pernambuco, e novamente apostará na sua equipe Sub-20 para a partida inaugural do estadual. Sob o comando de Alexandre Silva, os jovens rubro-negros vêm de um bom jogo-treino contra o Serra Branca-PB e chegam confiantes para representar o clube diante da necessidade de reforçar o elenco principal.