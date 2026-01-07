Sport oficializa rescisão com Rivera e projeta alívio de R$ 31 milhões nas contas

Volante Christian Rivera em ação pelo Sport (Rafael Vieira)

Fim de ciclo! O Sport confirmou, nesta quarta-feira (7), a rescisão "amigável" do contrato do volante Christian Rivera. O colombiano, contratado no início de 2025 por cerca de R$ 17 milhões por 75% dos direitos econômicos, maior investimento da história rubro-negra, deixa a Ilha do Retiro para jogar no Pachuca, do México, após uma temporada de altos e baixos e em meio ao esforço do clube para reorganizar a sua situação financeira.

De acordo com o comunicado oficial do Leão, o Sport repassou ao time mexicano os valores ainda devidos ao Tijuana, última equipe do atleta antes do Rubro-Negro, pela aquisição. O montante é de 2,8 milhões de dólares, referentes às parcelas remanescentes do pagamento originalmente acordado.

Além disso, o clube pernambucano negociou com Rivera o parcelamento de todos os débitos referentes à temporada 2025, incluindo salários atrasados de novembro e dezembro, saldo salarial, ajuda de custo, 13º, férias proporcionais, direitos de imagem (setembro a dezembro), premiações, cláusula compensatória e encargos previdenciários.

Somando o valor pendente da compra, os salários que venceram e os custos projetados até o fim do contrato, o Sport estima que o acordo final representa uma economia de aproximadamente R$ 31 milhões, cifra considerada essencial na reestruturação financeira do clube.

Um dia antes da confirmação do distrato, o gerente de futebol Hudson Santos já havia adiantado que a permanência do colombiano era inviável diante da situação financeira vivida pelo Sport.

"O Rivera, a gente tem um passivo com ele. Tinha que ter pago 800 mil dólares no dia 31 de dezembro e tem mais duas parcelas ao longo de 2026. A gente não teria condições este ano de arcar com o valor do Rivera, que é um atleta com alto salário mensal", explicou o dirigente.

O jogador vinha sendo um dos temas centrais nas discussões sobre a folha de pagamento leonina para 2026.

Despedida do volante e anúncio oficial no México

Rivera publicou uma despedida nas redes sociais, agradecendo ao Sport e à torcida rubro-negra:

"Hoje quero me despedir deste grande clube que me permitiu vestir as suas cores e sentir o peso da sua história e da sua torcida. Foi uma história curta e não com o melhor final de todos, mas os momentos vividos e a experiência foram incríveis. Obrigado aos torcedores pela recepção e apoio desde antes da minha chegada. Levarei vocês para sempre no meu coração. Sport, uma razão para viver", escreveu o volante.

Também nas redes sociais, o Pachuca, do México, oficializou a contratação do colombiano de 27 anos.

Passagem no Sport

Rivera disputou 45 partidas, deu uma assistência e foi titular durante a maior parte da temporada. Foi peça-chave na conquista do Campeonato Pernambucano e iniciou bem a Série A, mas perdeu desempenho ao longo da competição que terminou com o rebaixamento do Leão. Na passagem pelo futebol brasileiro, se destacou no Brasileirão pelo alto número de desarmes, principal característica de Rivera.

Durante a temporada, em entrevistas, o volante comentava a surpresa pela adaptação ao Campeonato Brasileiro, competição de alto nível, segundo o atleta.

Com sua saída, o Sport dá sequência à reformulação do elenco e tenta aliviar um cenário de forte pressão orçamentária, especialmente após o acúmulo de dívidas herdadas da gestão anterior, segundo Ítalo Rodrigues, executivo de futebol do Leão. O clube rubro-negro agradeceu a Rivera pelos serviços prestados e desejou sucesso no novo desafio.

Confira o comunicado do Sport na íntegra:

O Sport Club do Recife comunica oficialmente a rescisão amigável do contrato do atleta Christian Rivera.

Por força do acordo, o Sport repassou ao Club de Fútbol Pachuca dos valores ainda devidos pela aquisição do atleta junto ao Club Tijuana, no montante de 2,8 milhões de dólares.

Paralelamente, acordou-se com o atleta o parcelamento dos débitos relativos à temporada de 2025, referentes a salários em atraso dos meses de novembro e dezembro de 2025; saldo de salário; ajuda de custo; 13º salário e férias proporcionais; premiações; direito de imagem referente aos meses setembro a dezembro/2025; cláusula compensatória e obrigações previdenciárias.

Considerados, de forma conjunta, os débitos vencidos, o custo projetado do contrato até o término de sua vigência e os valores relacionados à aquisição do jogador junto ao Club Tijuana, o acordo celebrado viabilizou economia estimada da ordem de R$ 31 milhões.

O Sport agradece ao atleta pelos serviços prestados e deseja êxito em sua continuidade profissional.

