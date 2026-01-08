Atacante Pablo aciona Sport na Justiça por atrasos salariais

O atleta de 33 anos busca a rescisão indireta de contrato com o Sport

São Lourenço da Mata, PE, 15/11/2025 - SPORT FLAMENGO - Na noite deste sábado(15), a equipe do Sport recebeu a equipe do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro da Serie A 2025 na Arena de Pernambuco. Pablo ( Rafael Vieira)

Após Matheusinho, o atacante Pablo também acionou o Sport na Justiça por atrasos salariais. O atleta de 33 anos tem contrato com o Leão da Ilha até o final de 2026, mas busca uma rescisão indireta pelo não pagamento de obrigações financeiras do clube. A informação foi dada inicialmente pelo GE.

Pablo alega na Justiça dois meses de salários atrasados, que envolvem valores de obrigações trabalhistas e direitos de imagem. O atacante ainda busca receber integralmente os valores restantes do seu contrato com o Sport.

Apesar de ter contrato vigente, Pablo não fazia parte dos planos da diretoria para a temporada de 2026. O jogador não esteve presente na reapresentação do elenco rubro-negro e era um dos atletas afastados neste começo de ano.

Chegando ao Sport em 2025 com status de um jogador de nome, Pablo não conseguiu se firmar na posição de centroavante da equipe. O camisa 92 realizou 34 jogos na temporada e marcou nove gols, sendo apenas três na disputa da Série A do Campeonato Brasileiro.

