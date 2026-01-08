Sport abre o Pernambucano com equipe Sub-20, e técnico exalta confiança do grupo

Delegação Sub-20 do Sport (Paulo Paiva/Sport Recife)

O Sport iniciará mais uma edição do Campeonato Pernambucano apostando na força da base. Assim como ocorreu no início de 2025, o clube optou por utilizar o elenco Sub-20 nas primeiras partidas do Estadual, repetindo a estratégia adotada diante da ausência de peças no elenco principal e do processo de reformulação da equipe profissional. A estreia será no próximo sábado (10), às 17h, contra o Jaguar, na Arena de Pernambuco.

Sob o comando do técnico Alexandre Silva, a equipe vem de vitória por 2 a 1 sobre o Serra Branca-PB, de virada, em jogo-treino realizado na última terça-feira (6), no CT José de Andrade Médicis. O treinador ressaltou a responsabilidade do grupo e a motivação pela oportunidade de representar o clube na competição.

"A expectativa é enorme para todos nós porque no clube é o segundo ano que mantém esse formato. Então, todos que estão envolvidos aqui pensam em representar bem o clube. Primeiro, é agradecer ao clube pela oportunidade. Todos os profissionais que estão aqui sonham com esse momento de representar o clube, principalmente a categoria profissional", expressou.

Foco mental, físico e confiança no elenco

Alexandre destacou a postura dos jogadores e a evolução demonstrada desde a sua chegada. O treinador também ressaltou o alinhamento constante com o técnico Roger Silva, comandante da equipe profissional, e com o departamento de futebol

"Vejo os atletas com a cabeça muito boa, de representar bem o clube. Os trabalhos estão sendo feitos para performar bem e para que todos reconheçam os valores que eles têm. Encontrei os meninos, desde que assumi, bem fisicamente e mentalmente. Diariamente, a gente tem sido atendido pela coordenação, executivo. Eu tenho trocado muita ideia com o Roger, ele tem procurado saber dos atletas, tem dado oportunidade aos atletas treinarem com ele", reforçou.