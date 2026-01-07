Matheusinho vai à Justiça, pede rescisão do Sport e cobra salários atrasados

Direitos de imagem e pendências trabalhistas motivam ação; clube ainda tentava uma renegociação por permanência do meia-atacante

São Lourenço da Mata, PE, 15/11/2025 - SPORT FLAMENGO - Na noite deste sábado(15), a equipe do Sport recebeu a equipe do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro da Serie A 2025 na Arena de Pernambuco. Matheusinho ( Rafael Vieira)

O meia-atacante Matheusinho, de 27 anos, ingressou com uma ação na Justiça pedindo a rescisão de contrato com o Sport por atraso no pagamento de salários. A informação, inicialmente divulgada pelo perfil Transferências 24h, foi confirmada pelo Diario de Pernambuco. O jogador, que pertence ao Santa Clara, de Portugal, tinha vínculo por empréstimo com o clube rubro-negro até junho deste ano.

A ação é mais um capítulo no momento de instabilidade interna vivido pelo Sport, especialmente no que diz respeito às pendências financeiras com o elenco. Além de salários registrados via CLT, Matheusinho cobra valores referentes a direitos de imagem, décimo terceiro salário e férias atrasadas.

Ausência na reapresentação e desgaste nas negociações

Assim como outros 12 jogadores, Matheusinho não se reapresentou ao elenco no dia 29 de dezembro, quando o grupo iniciou a pré-temporada. O clube ainda tentava uma renegociação para manter o atleta, mas o processo foi frustrado.

"Até então estávamos tentando uma renegociação com Matheus para ele permanecer, mas ele ficou muito incomodado porque teve proposta para sair do Sport meses atrás, não deixaram ele sair — não julgando se era ou não para deixá-lo sair, e agora ele não quis saber de negociação e resolveu tomar as medidas dele", afirmou Ítalo Rodrigues, executivo de futebol do Sport, em entrevista ao Cast FC.

A proposta citada por Ítalo partiu do Mamelodi Sundowns, da África do Sul, em setembro.

Destaque em meio ao rebaixamento

Contratado na segunda janela de transferências do ano passado, Matheusinho rapidamente se tornou peça titular no time, mesmo em meio à campanha que selou o rebaixamento antecipado do Sport à Série B.

Foram dele os únicos gols das duas vitórias rubro-negras na Série A de 2025, contra Grêmio, em Porto Alegre, e Corinthians, na Ilha do Retiro, ambos por 1 a 0. No total, disputou 25 partidas, marcou dois gols e distribuiu quatro assistências.

Com a solicitação de rescisão em andamento, o meia-atacante já atrai interesse de clubes do cenário nacional. Entre eles, o Fortaleza, adversário direto do Sport na Copa do Nordeste e na Série B de 2026.

O caso de Matheusinho não é isolado. Situações semelhantes, a exemplo da vivida pelo atacante Romarinho, sinalizam que outros jogadores podem seguir o mesmo caminho caso não haja avanço nas negociações internas. A Justiça agora avaliará o pedido apresentado pelo atleta.

