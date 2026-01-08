Sport anuncia rescisão de contrato amigável com o lateral Ewerthon
O defensor de 25 anos deixou o Sport e já foi anunciado como novo reforço da Portuguesa
Publicado: 08/01/2026 às 15:41
Ewerthon, ex-lateral do Sport (Paulo Paiva/Sport Club do Recife)
O Sport anunciou nesta quinta-feira (8) mais uma saída de jogador do elenco para a temporada de 2026. O clube rubro-negro anunciou a rescisão de contrato amigável com o lateral-direito Ewerthon, que já foi anunciado como novo reforço da Portuguesa.
Segundo o clube leonino, o defensor renunciou a 50% dos valores que tinha para receber, incluindo salários, direitos de imagem, 13º, férias e outras verbas trabalhistas. A quitação será parcelada a partir de julho deste ano e o Sport manterá 25% dos direitos econômicos do atleta.
Ewerthon estava emprestado ao Juventude desde 2024. Pelo clube gaúcho, o defensor de 25 anos disputou 57 partidas, com dois gols e duas assistências no recorte. Após deixar o Sport, o lateral-direito acertou a sua ida a Portuguesa, com contrato válido até o final do Campeonato Paulista de 2026.
Trajetória no Sport
Formado nas categorias de base do Sport, Ewerthon acumula 130 jogos pelo Leão da Ilha. O lateral-direito iniciou a sua trajetória em 2020 e conta com um título pernambucano no currículo.
