Eleito, Matheus Souto falou em retorno da torcida e auditoria no Sport

Novo presidente do Sport, Matheus Souto afirmou que irá pedir uma auditoria das contas da última gestão e afirmou. "Vamos trazer o torcedor de volta"

Matheus Souto Maior sendo tietado pelas torcedoras do Sport. (Crysli Viana/DP FOTO)

Em disputa acirrada, Matheus Souto Maior derrotou Severino Otávio, o Branquinho, e Paulo Bivar, na eleição do Sport desta segunda-feira. Questionado sobre qual seria o seu primeiro ato como novo presidente do Sport, Matheus não titubeou. “O primeiro passo é trazer a torcida de volta. Temos muita fé que o Sport forte é o Sport da torcida. Vencemos a eleição por conta da torcida e um Sport unido é muito mais forte”, comentou Matheus.

Em seguida, ele falou sobre o desafio que terá pela frente em 2026. “Tem uma frase que Ricardo Sá Leitão usa que eu adotei. ‘Torcedor do Sport reconhece torcedor do Sport’. Nós sabemos do tamanho do desafio, mas estamos preparados. Será um ano muito desafiador, mas faremos de tudo para conseguir fazer essa reconstrução do clube”, disse Matheus.

AUDITORIA DAS CONTAS

Ainda sem muitos detalhes da herança que será deixada por Yuri Romão, o novo presidente eleito do Sport reforçou que irá pedir uma auditoria urgente no Sport. “A auditoria precisa acontecer porque não sabemos direito o que será deixado por essa gestão. É fundamental saber de tudo para que possamos definirmos uma linha do que faremos em 2026. Espero ter esses números o mais rápido possível”, disse Matheus, que preferiu não adotar nenhum tom de vingança contra Romão.