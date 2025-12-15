Posse do novo presidente do Sport deve ser na sexta-feira (19)

Torcedor do Sport agradecendo aos céus pela eleilção no clube. (Crysli Viana/DP FOTO)

A posse do novo presidente do Sport não deve demorar a acontecer. A intenção do Conselho Deliberativo é fazer a cerimônia já na próxima sexta-feira (19). Desde a renúncia formal de Yuri Romão e do vice Raphael Campos, todo o processo eleitoral foi acelerado na tentativa de amenizar os danos no clube.

Vale lembrar que a eleição desta segunda-feira (15) foi para eleger o novo chefe do executivo para o ano de 2026, prazo final do mandato de Yuri Romão. No fim do próximo ano, haverá um novo pleito, já com as normas do novo Estatuto do Sport em vigor, com a eleição de um Conselho de Administração, com duração de três anos.

"Tivemos um espaço muito curto de tempo para organizar a eleição e uma dificuldade na formação da listagem, em função de um problema com a empresa que controlava a listagem (Imply), que mandou duas listas com equívocos e bloqueou o nosso acesso. Mas dentro do possível conseguimos equacionar com a Comissão Eleitoral. Esperamos dar posse ao novo presidente já nesta sexta, às 9h, lembrando que existe a possibilidade de recursos e impugnações de quem achar que foi prejudicado. Mas que o novo presidente assuma e consiga unir o Sport e prol dos próximos campeonatos e de lutar pela volta a Série A", afirmou o presidente do Conselho Deliberativo, Ademar Rigueira, em entrevista ao Diario de Pernambuco.

PROBLEMAS NA LISTA DE SÓCIOS

Apesar da divulgação na sexta-feira (12) da lista de sócios aptos a votar, diversos nomes não constavam no documento oficial. Entre os ausentes estavam inclusive os três candidatos à presidência — Severino Otávio (Branquinho), Paulo Bivar e Matheus Souto Maior —, além de ex-presidentes, como Gustavo Dubeux.

Para regularizar a situação e garantir o voto, os sócios não incluídos tiveram que se dirigir à secretaria do clube. De acordo com o regulamento, sócios titulares maiores de 18 anos, com situação financeira adimplente e ingressantes no quadro social até 30 de novembro de 2025 estavam aptos a participar da eleição.

