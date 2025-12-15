Matheus Souto Maior confirma negociação com Condé e Rondineli

Novo presidente do Sport, Matheus Souto Maior informou que faltam detalhes para acertar com o técnico Léo Conde e o executivo de futebol

Matheus Souto Maior confirmou negociação com Conde e Rondineli. (Crysli Viana/DP FOTO)

Eleição finalizada no Sport e o vencedor Matheus Souto Maior já concedeu entrevista como novo homem-forte do Leão. E como não poderia deixar de ser diferente, o vencedor do pleito desta segunda-feira (15) foi bombardeado com as perguntas sobre quem será o novo treinador e quem será o novo executivo de futebol do clube.

Os nomes mais fortes são do técnico Léo Condé, que deixou o Ceará recentemente, e do executivo Júlio Rondineli, que teve a sua saída do Juventude anunciada após a queda do clube gaúcho para a Série B, no começo deste mês. “Eu não posso dizer que está tudo certo com eles, mas temos sim um bom caminho andado já com eles e faltam alguns detalhes que só poderiam ser resolvidos após a eleição. Vamos retomar a conversa para tentar fechar o mais rápido possível”, despistou Matheus Souto Maior.

Nome anunciado para assumir a vice-presidência de futebol do Sport para 2026, Marcos Vinícius foi mais direto. “Vazaram o nome do meu treinador (Léo Condé), do meu executivo (Júlio Rondineli), mas é assim mesmo (risos). Eu cheguei no nome do Léo Condé porque acredito muito no perfil dele para o nosso time. O presidente Matheus pode falar melhor sobre a negociação, mas é o nome que nós queremos sim”, disse Marcos Vinícius, que esteve na diretoria de futebol do clube em 2019 e 2020, na gestão Milton Bivar.

