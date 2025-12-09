Faltando sete dias para eleições no Sport, o Diario promove votação para saber quem o torcedor rubro-negro vai apoiar

Eleições no Sport: Diario de Pernambuco promove enquete entre candidatos. (Fotos: Divulgação | Arquivo | Reprodução)

Faltando sete dias para as eleições de Presidente do Sport, que serão realizadas na próxima segunda-feira (15), o Diario de Pernambuco promove, em suas redes sociais, uma votação para saber como está a opinião do torcedor rubro-negro.

São três chapas que competem pelo voto do sócio-torcedor do Sport, após a renúncia de Yuri Romão.

Chapa 10: "Sport Eterno – Mudança para Vencer" - Paulo Bivar

Primeira chapa registrada, a "Sport Eterno – Mudança para Vencer" traz Paulo Bivar como candidato à presidência e Manolo Veloso, ex-vice-presidente jurídico entre 2020 e 2021, como vice. Filho de Milton Bivar, presidente na história recente rubro-negra, Paulo aposta na retomada de práticas administrativas que marcaram a última gestão do pai.

Chapa 20: "Leões Pela Mudança" - Matheus Souto Maior

O movimento "Leões Pela Mudança", que ganhou força em 2025 diante dos protestos contra a gestão de Yuri Romão, confirmou sua candidatura nesta quinta-feira (4). Matheus Souto Maior foi à Ilha do Retiro oficializar a inscrição ao lado do vice Kadico Pereira. A chapa defende a profissionalização total das áreas do clube e terá Marcos Vinícius como diretor de futebol.

Matheus Souto Maior tem histórico de participação no Sport, já tendo sido vice-presidente de Tecnologia e Inovação em quatro gestões e conselheiro do clube. Kadico, por sua vez, é ex-conselheiro e ex-primeiro-secretário do Conselho Deliberativo.

Chapa 30: "Sport unido para Vencer" - Branquinho, ex-presidente do Sport

O ex-presidente Severino Otávio, o Branquinho, de 80 anos, será o terceiro nome na disputa. Sua chapa, com Zé Roberto Moura como vice, será registrada nesta sexta-feira (5).

Branquinho foi mandatário rubro-negro entre 2003 e 2004 e carrega trajetória política como ex-prefeito de Bezerros. Sua candidatura surge como uma alternativa de consenso, reunindo ex-dirigentes e lideranças tradicionais, entre elas Gustavo Dubeux e João Humberto Martorelli.

Confira a enquete: