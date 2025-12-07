'Falhamos em todas as áreas': Lucas Lima admite falta de alma e identidade no Sport

Lucas Lima, meia do Sport (Paulo Paiva/Sport Recife)

“Falhamos em todas as áreas, faltou alma e identidade.” A afirmação dura do meia Lucas Lima resumiu o clima de autocrítica no Sport após o rebaixamento para a Série B. Visivelmente abatido, o jogador reconheceu que a equipe leonina não conseguiu sustentar o espírito competitivo que marca a história do clube e admitiu que a queda não foi apenas resultado técnico, mas também de falta de vontade.

“Eu estava aqui ano passado e sei da luta que foi para subir. Sei do sacrifício que o clube fez. Acredito que poderíamos ter caído, mas não dessa maneira. Não foi o espírito do Sport. Falhamos como homens, como equipe, em todas as áreas”, declarou o meia, visivelmente abatido após o fim da campanha na Série A.

Segundo o jogador, a desconexão entre time e arquibancada refletiu a queda de desempenho. Lucas Lima destacou que a Ilha do Retiro chegou a se voltar contra a equipe, e considerou isso responsabilidade exclusiva dos jogadores. “Mas é como falei: um leão ferido, vai continuar sendo um leão. Temos que continuar e erguer o time. Vê quem que vai continuar, quem quer ficar de coração. Na minha visão, faltou alma e identidade”, destacou.

Apesar do cenário difícil, Lucas Lima reafirmou o compromisso com o clube e manifestou a intenção de permanecer para a disputa da Série B em 2026. “Desejo ficar. Estou aqui todos os jogos dando a cara e assumindo responsabilidade. Eu amo esse clube, não vim para passar férias. Precisamos formar um time vencedor, com o espírito do Sport. Ver quem quer ficar de coração”, ressaltou.

Com o rebaixamento consumado, o Sport inicia agora o processo de reestruturação para a próxima temporada, e a permanência de peças experientes como Lucas Lima deve ser um dos temas em discussão pela nova diretoria que vai assumir após a eleição.

