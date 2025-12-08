Sérgio Oliveira cogita permanência no Sport, mas questão salarial pode ser impasse

Caso fique para a próxima temporada, o português pode representar um problema para os cofres do clube, enquanto Rivera entra na mira do Pachuca

Recife, PE, 25/10/2025 - SPORT X MIRASSOL - Na noite deste sábado(25), a equipe do Sport recebeu a equipe do Mirassol pelo Campeonato Brasileiro da Serie A 2025 na Ilha do Retiro. Sergio Oliveira (Rafael Vieira)

O vínculo de Sérgio Oliveira é um dos primeiros grandes desafios da futura gestão do Sport. O meio-campista português manifestou o desejo de permanecer no clube para a temporada 2026. A informação foi trazida inicialmente pelo ge e confirmada pelo Diario de Pernambuco.

O tema vira um ponto sensível no processo de transição política e na iminente reformulação do elenco após o rebaixamento à Série B, e coloca o atleta de 33 anos no centro das decisões do planejamento rubro-negro.

Custando cerca de R$ 800 mil mensais aos cofres do Leão, incluindo impostos, Sérgio é, hoje, um dos jogadores mais caros do elenco. O Sport prevê uma queda de cerca de 70% no orçamento para o próximo ano e já admite a necessidade de renegociar o vínculo do português, cujo contrato vai até dezembro de 2026. A nova direção terá de buscar uma redução significativa nos custos para que sua permanência seja viável.

Ano ruim do atleta

Contratado como o grande nome do mercado rubro-negro em 2025, Sérgio Oliveira chegou à Ilha com status de estrela: campeão da Conference League pela Roma, destaque do Porto, experiência em Champions League e passagens pela seleção portuguesa. Era esperado que fosse o cérebro do time.

Mas o rendimento ficou aquém da expectativa. Em meio a uma temporada instável do Sport, o meio-campista participou de 29 partidas, sendo titular em 12. Marcou dois gols e distribuiu duas assistências, números considerados modestos para o investimento realizado.

O desempenho também foi afetado por uma sequência de lesões. A mais grave, uma contusão ligamentar no tornozelo, o tirou de ação por quase três meses. Antes disso, já havia sofrido problemas musculares que limitaram sua continuidade em campo.

Pachuca quer Rivera, e incertezas se estendem no elenco

A situação de Sérgio Oliveira não é isolada. A reformulação projetada para 2026 envolve outros nomes importantes do elenco. A Chapecoense, que disputará a Série A no próximo ano, demonstrou interesse no zagueiro Rafael Thyere, no lateral Igor Cariús e no atacante Chrystian Barletta. No gol, Thiago Couto entrou na mira do Vitória, também da elite do futebol nacional.

O caso mais impactante, contudo, envolve o volante colombiano Christian Rivera. Contratado por cerca de R$ 17 milhões em janeiro, em uma das operações mais caras da história do clube, o jogador recebeu proposta do Pachuca, do México, equipe que disputou o último Mundial de Clubes.

O Pachuca estaria disposto a assumir o restante da dívida do Sport pela compra do atleta junto ao Tijuana, o que inclui parcelas ainda não quitadas referentes aos 70% dos direitos econômicos adquiridos. Uma eventual venda de Rivera significaria um alívio imediato e estruturante no caixa do Sport.