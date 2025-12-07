'O cenário não é bom para qualquer chapa que ganhe', alerta diretor geral do Sport

Enrico Ambrogini, diretor geral do Sport (Paulo Paiva/Sport Recife)

Diante de uma Ilha do Retiro melancólica, o Sport sofreu uma derrota vexatória por 4 a 0 para o Grêmio, neste domingo (7), na última rodada da Série A. Em entrevista coletiva, o diretor geral do clube, Enrico Ambrogini, falou sobre o comitê de transição formado para o futebol e alertou para os desafios que aguardam a próxima gestão.

“Eu tento deixar bem claro que o cenário não é bom para qualquer chapa que ganhe. Quem sentar hoje na cadeira de presidente tem que estar disposto a continuar uma mudança”, afirmou Ambrogini.

O dirigente destacou ainda que um comitê de transição já foi formado, com participação de representantes das três chapas que concorrem à presidência. Segundo ele, o foco atual é tomar decisões urgentes, especialmente relacionadas à renovação e à saída de atletas, antes mesmo da posse oficial da nova gestão, marcada para o dia 15.

“O comitê (transição) já foi montado, do qual faço parte. Já tivemos uma reunião com os representantes das três chapas. E o que está sendo feito agora é tomar decisões das mais urgentes, o que não pode deixar para tomar no dia 15, por exemplo. A grande parte delas é renovação e propostas que tem saída de atletas. Para que esse comitê em conjunto possa deliberar”, explicou.

O Sport encerrou, na última sexta-feira (05),, o período de inscrições para as chapas que irão concorrer às Eleições Suplementares do biênio 2025-2026. Ao todo, foram protocolados três grupos, identificados pelos números 10 (Paulo Bivar), 20 (Matheus Souto Maior) e 30 (Branquinho).