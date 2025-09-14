RB Bragantino x Sport: onde assistir, horário e escalações pela 23ª rodada do Brasileirão
Partida entre Massa Bruta e Leão acontece neste domingo (14), às 11h, no Estádio Cícero de Souza Marques
Publicado: 14/09/2025 às 07:00
Sport x Bragantino em confronto válido pela 4ª rodada do Brasileirão, na Ilha do Retiro (Rafael Vieira)
O Sport tem pela frente o RB Bragantino neste domingo (14), às 11h, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 23ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Lanterna da competição com apenas 10 pontos, o Leão da Ilha busca reencontrar o caminho das vitórias diante de um adversário que também atravessa fase instável.
O Massa Bruta ocupa a primeira parte da tabela, com 30 pontos, mas vem de forte oscilação. Nos últimos 12 jogos, conquistou apenas duas vitórias, somando ainda um empate e nove derrotas. Já o Sport, lanterna, soma apenas 10 pontos em 20 partidas e amarga uma campanha com apenas uma vitória até aqui, pressionando ainda mais o trabalho de Daniel Paulista.
No primeiro turno, as equipes se enfrentaram na Ilha do Retiro, e o Bragantino saiu vitorioso por 1 a 0, com gol de Juninho Capixaba. Agora, o time paulista tenta repetir o resultado diante de sua torcida, enquanto o Rubro-Negro precisa somar pontos fora de casa para manter viva a esperança de reação.
Um dado desfavorável aos leoninos é que conquistaram apenas uma vitória fora de casa nos últimos quatro confrontos em Bragança Paulista. O último triunfo no mando do Massa Bruta foi em 2013, pela Série B. Naquele ano, o meia Lucas Lima balançou as redes no duelo entre as duas equipes.
SPORT
O Sport utilizou a pausa da Data Fifa para intensificar os treinamentos no CT José de Andrade Médicis. A equipe vem de derrota por 3 a 2 para o Vasco na Ilha do Retiro e segue sem vencer como mandante no Brasileirão, situação que tem aumentado a pressão da torcida.
O foco do técnico Daniel Paulista foi aproveitar o tempo extra para consolidar o modelo de jogo que vem tentando implementar desde sua chegada. Afundado na lanterna, a campanha rubro-negra na competição é péssima. O clube pernambucano soma recordes negativos e tem 18 jogos para tentar uma reação inédita.
O Leão ainda busca se ajustar na parte psicológica durante os jogos, já que vem deixando escapar pontos valiosos na briga contra a queda, que poderiam ser evitados no detalhe. Na relação, o Sport conta com o retorno do zagueiro Rafael Thyere, que se recuperou de fratura na face. O volante Christian Rivera também está de volta após tratar sobrecarga muscular.
Já o lateral Igor Cariús e o meia Sérgio Oliveira seguem fora, tratando lesões, e só devem voltar contra o Corinthians, no próximo dia 21, na Ilha.
"Sei que é difícil, mas não está nada perdido e eu não tenho como gastar energia hoje em tentar achar culpado. Encaro muito a realidade e é nisso que estou focado, tenho me dedicado muito. Falo isso individualmente, mas todo mundo está fazendo também", disse Lucas Lima.
RB BRAGANTINO
No Massa Bruta, Fernando Seabra terá desfalques importantes. Seguem no departamento médico o zagueiro Eduardo (tornozelo esquerdo), o meia Praxedes (coxa direita) e o atacante Isidro Pitta (lesão muscular). Em transição física, o lateral Agustín Sant’Anna e o atacante Thiago Borbas ainda são dúvidas para domingo.
Por outro lado, o técnico terá reforços importantes. Ignacio Laquintana, que esteve com a seleção uruguaia na Data Fifa, retorna e deve ser titular. Já os laterais Juninho Capixaba e Andrés Hurtado estão recuperados e ficam à disposição. Capixaba, inclusive, foi o autor do gol da vitória contra o Sport no primeiro turno.
A queda de rendimento preocupa a torcida e a comissão técnica, mas o período de treinos nas últimas duas semanas é visto como crucial para que o Bragantino reencontre o bom futebol. O duelo contra o Sport surge, portanto, como oportunidade para virar a chave e recuperar confiança na temporada.
"Nós sabemos que o Sport é um time que dá trabalho. É um bom time. A sua posição na tabela não condiz com o desempenho da equipe. E o favoritismo para a gente lidar com ele é normal. Vamos fazer um grande jogo, dar o melhor", expressou o atacante Lucas Barbosa.
FICHA DA PARTIDA
RB BRAGANTINO: Cleiton; Nathan, Pedro Henrique (Gustavo Marques), Guzmán Rodríguez e Vanderlan (Juninho Capixaba); Eric Ramires, Fabinho e Jhon Jhon; Laquintana, Lucas Barbosa (Mosquera) e Eduardo Sasha. Técnico: Fernando Seabra.
SPORT: Gabriel; Matheus Alexandre (Aderlan), Rafael Thyere, Ramon Menezes e Kévyson; Rivera, Zé Lucas e Lucas Lima; Léo Pereira, Matheusinho (Barletta) e Derik Lacerda. Técnico: Daniel Paulista.
Local: Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista
Horário: 11h
Árbitro: Anderson Daronco (RS)
Assistentes: Michael Stanislau (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)
4º Árbitro: Thaillan Azevedo Gomes (AP)
VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)
Transmissão: Premiere (pay-per-view)