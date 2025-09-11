Sport encara Bragantino pressionado por vitória e adversário desfalcado

Partida entre Sport x Bragantino, na Ilha do Retiro, válida pelo primeiro turno da Série A 2025 (Rafael Vieira/DP Foto)

O Sport se prepara para encarar o RB Bragantino no próximo domingo (14), às 11h, no Estádio Cícero de Souza Marques, pela 23ª rodada da Série A do Brasileirão. Adversário do Leão, o Massa Bruta, porém, deve ter baixas relevantes para o duelo. O zagueiro Eduardo (tornozelo esquerdo), o meia Praxedes (coxa direita) e o atacante Isidro Pitta (coxa esquerda) seguem no departamento médico e deve ficar fora da partida.

Em processo de transição física, o lateral-direito Agustín Sant’Anna e o atacante Thiago Borbas correm contra o tempo para ficarem à disposição de Fernando Seabra. A dupla é dúvida, mas ainda pode ser relacionada. Por outro lado, o treinador contará com retornos no elenco. O meia Ignacio Laquintana, de volta após defender a seleção do Uruguai, e os laterais Juninho Capixaba e Andres Hurtado, que estão recuperados de lesão.

Capixaba, aliás, tem boas lembranças com o Sport. Foi dele o gol que deu a vitória ao Bragantino no primeiro turno, quando o time paulista bateu o Rubro-Negro por 1 a 0 na Ilha do Retiro. Agora, com a equipe em queda de rendimento, são apenas duas vitórias nos últimos 12 jogos, o lateral volta a ser opção em busca de reação no Brasileirão.

Do outro lado, o Sport também chega pressionado. Lanterna da Série A, com apenas 10 pontos, o Leão vem de derrota para o Vasco na última rodada e tenta aproveitar as duas semanas sem jogos para reencontrar o caminho das vitórias. O técnico Daniel Paulista intensificou os treinos no CT José de Andrade Médicis durante a Data Fifa, buscando corrigir falhas e recuperar a confiança da equipe.

SEMANA LEONINA

O Sport conta com o retorno do zagueiro Rafael Thyere, que deve viajar após se recuperar de fratura na face. Já o lateral Igor Cariús e o meia Sérgio Oliveira seguem fora, tratando lesões, e só devem voltar contra o Corinthians, no próximo dia 21, na Ilha. O volante Christian Rivera, por sua vez, está de volta após superar sobrecarga muscular.

A surpresa negativa ficou por conta do atacante Pablo, que sofreu com uma virose nos últimos dias, perdeu peso e segue se recuperando. O atleta fez atividades limitadas no CT José de Andrade Médicis.