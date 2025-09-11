CBF define nova data para Atlético-MG x Sport, jogo atrasado do Brasileirão

O confronto do Leão com o Galo não ocorreu na data original devido ao calendário apertado do time mineiro

Dudu, atacante do Atlético-MG, e Zé Lucas, volante do Sport (Pedro Souza / Atlético e Paulo Paiva/Sport Recife)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) detalhou, nesta quinta-feira (11), a realização de Atlético-MG x Sport, duelo atrasado da 14ª rodada do Brasileirão. A partida foi remarcada para o dia 8 de outubro, uma quarta-feira, às 19h30, na Arena MRV, em Belo Horizonte. O confronto acontecerá durante a pausa da Data Fifa.

O jogo não foi realizado na data original devido ao calendário congestionado do Galo, que em julho disputava os playoffs da Copa Sul-Americana. Agora, a definição da nova data dá ao Leão a chance de reagir em meio à luta contra o rebaixamento.

Além do encontro diante do clube mineiro, o Sport ainda tem outro compromisso em aberto. O duelo contra o Flamengo, válido pela 12ª rodada e com mando do clube pernambucano, segue sem data definida. O adiamento ocorreu em razão da participação do time carioca na Copa do Mundo de Clubes da FIFA.

A sequência de jogos atrasados pode representar uma oportunidade de recuperação para o Sport. Lanterna do Brasileirão, o Rubro-Negro soma apenas 10 pontos em 20 partidas, com uma única vitória conquistada até aqui, e encara cada jogo como decisão na tentativa de escapar da queda para a Série B.