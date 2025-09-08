Na lanterna, Sport tenta quebrar jejum fora de casa contra o Bragantino no Brasileirão
Com 18 jogos restantes, Leão enfrenta dura missão de escapar do rebaixamento; última vitória rubro-negra em Bragança Paulista foi em 2013
Publicado: 08/09/2025 às 21:07
Partida entre Sport x Bragantino, na Ilha do Retiro, válida pelo primeiro turno da Série A 2025 (Rafael Vieira/DP Foto)
O Sport tem pela frente uma dura missão no domingo (14), quando enfrenta o RB Bragantino no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, às 11h, pela 23ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Com apenas uma vitória fora de casa nos últimos confrontos em Bragança Paulista e um histórico recente desfavorável, o Leão segue precisando de um verdadeiro milagre para escapar do rebaixamento à Série B.
Afundado na lanterna, a campanha rubro-negra na competição é alarmante. Somando recordes negativos, o clube possui apenas 18 jogos para tentar a reação que ainda mantém viva pelos jogadores publicamente. Para o Sport, a única alternativa é conquistar os três pontos diante do Bragantino, e quebrar uma marca negativa que se arrasta desde 2013.
Naquele ano, em partida válida pela Série B, o Leão conseguiu uma virada por 2 a 1 em Bragança Paulista. Lucas Lima, que ainda veste a camisa do Sport, marcou o gol da vitória e será um das opções do Rubro-Negro no confronto. Desde então, foram três partidas na casa do Massa Bruta, com duas vitórias para o Bragantino e um empate. No último encontro fora de casa, pelo Brasileirão de 2021, o Sport sofreu uma derrota dolorosa por 3 a 0.
No primeiro turno da Série A 2025, a história não foi diferente. O Sport recebeu o Bragantino na Ilha do Retiro e foi derrotado por 1 a 0, com gol do lateral Juninho Capixaba, reforçando a dificuldade que terá no próximo domingo.