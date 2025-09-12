Sport apresenta projeto do novo Centro de Treinamento

Vice-presidente do Sport, Raphael Campos, presidente Yuri Romão e a arquiteta Célia Beatriz durante a apresentação do projeto do novo Centro de Treinamento do clube (Igor Cysneiros/Sport Recife)

O Sport apresentou oficialmente, na tarde desta sexta-feira (12), o projeto do novo Centro de Treinamento. A coletiva ocorreu na sala de imprensa da Ilha do Retiro e contou com a presença do presidente Yuri Romão, do vice-presidente Raphael Campos e da arquiteta Célia Beatriz, pernambucana especializada em hotelaria.

O custo estimado da obra completa é de R$ 22 milhões, sendo a primeira fase avaliada em cerca de R$ 16 milhões, contemplando bloco administrativo, estrutura esportiva e campos, segundo números divulgados pela diretoria.

O terreno para ampliação do CT foi adquirido oficialmente em novembro do ano passado, em Paratibe. Com 14 hectares, somados aos 9 hectares do atual CT, o complexo totalizará 23 hectares, tornando-se o sexto maior do Brasil. A área está registrada em nome do Sport Club do Recife e passou por estudos ambientais de viabilidade para atender às exigências legais e de infraestrutura.

De acordo com Yuri Romão, a ideia é oferecer ao clube e ao torcedor uma estrutura de ponta: “É um projeto ousado, bonito e motivo de orgulho para o torcedor rubro-negro. Visitamos alguns CTs na última viagem que fizemos para fora do país e fiz questão de conhecer as estruturas com esse intuito. Chamamos de ‘linha de montagem’ o fluxograma do atleta, desde a chegada do jogador ao Centro de Treinamento, até a ida ao campo (vestiário, parte médica, nutricionista, fisioterapia)", explicou o presidente.

O vice-presidente Raphael Campos, que também é arquiteto e lidera o desenvolvimento do projeto, destacou o caráter histórico da iniciativa. A proposta prevê cinco campos profissionais e uma estrutura de hotelaria voltada ao elenco principal.

"Acho que é um legado que a gente deixa. Vamos ter um trabalho grande de tirar isso do papel. O primeiro pontapé está sendo dado, que é o projeto, e agora vêm todos os desdobramentos e desafios”, disse Raphael.

Na coletiva, ele também detalhou que o atual CT José de Andrade Médicis recebeu cerca de R$ 7 milhões em investimentos no último biênio, com melhorias em vestiários, campo, academia e bloco administrativo.

CENTRO DE TREINAMENTO COMO ATRATIVO NAS CATEGORIAS DE BASE

A intenção é que a nova estrutura, nomeada "Novo CT”, se torne um polo moderno de desenvolvimento, capaz de atrair jovens talentos e repetir casos como a venda de Pedro Lima ao Wolverhampton, em 2024, por 10 milhões de euros (R$ 61 milhões na época).

Outro exemplo citado foi o volante Zé Lucas, de apenas 17 anos, que subiu da base ao profissional nesta temporada e já atrai interesse de clubes de fora. A atual gestão aposta na valorização da formação, mantendo o CT José de Andrade Médicis como centro das categorias de base, enquanto o novo espaço atenderá diretamente ao time profissional.

FUTEBOL FEMININO EM PAUTA

O projeto também prevê espaço para o futebol feminino, que deve ganhar maior atenção no clube: "Teríamos condições de acolher também o futebol feminino das mais diversas categorias dentro dessa nova estrutura, e a atual, dentro de uma remodelagem", destacou o vice-presidente.

Segundo o cronograma, em junho deste ano o projeto foi assinado e, em julho, iniciaram-se as tratativas para seu desenvolvimento. O próximo passo será dado ainda em setembro, com a entrada de documentação nos órgãos competentes para licenciamento junto à Prefeitura e aos órgãos ambientais. A primeira fase da obra deve começar ainda em 2025 e ser concluída até novembro de 2026.

ATUAL MOMENTO DESPORTIVO

Na coletiva, o presidente Yuri Romão foi questionado sobre o impacto que um eventual rebaixamento poderia causar no andamento do projeto. O Sport vive sua pior fase na história da Série A do Campeonato Brasileiro, ocupando a lanterna da tabela e somando apenas 10 pontos.

“Um descenso tem um impacto em qualquer equipe do Brasil, seja da Série A para a B, da B para a C. Óbvio que no caixa isso teria impacto. A gente sempre trabalha de forma isolada, sempre ter uma forma de financiar o projeto independentemente da série em que estejamos, isso é premissa básica", expressou o mandatário leonino.



