Próximo adversário do Sport, Bragantino vive fase de baixo aproveitamento

Assim como o Leão, o Massa Bruta aproveitou a Data Fifa para ajustar erros, mirando o confronto de domingo (14) pelo Brasileirão

Partida entre Sport x Bragantino, na Ilha do Retiro, válida pelo primeiro turno da Série A 2025 (Rafael Vieira/DP Foto)

Próximo adversário do Sport no Brasileirão, o RB Bragantino chega ao confronto em um momento delicado na temporada. Atualmente na 8ª posição da Série A, com 30 pontos, o Massa Bruta vive uma oscilação preocupante. Nas últimas 12 partidas, o time paulista somou apenas duas vitórias, um empate e nove derrotas, evidenciando uma queda brusca no aproveitamento (19,4%) desde o retorno do futebol brasileiro após a pausa para a Copa do Mundo de Clubes.

A equipe comandada por Fernando Seabra tem aproveitado o período de duas semanas de preparação para tentar corrigir falhas e recuperar a confiança. O Leão, que também vive um momento ruim, aproveitou o período sem jogos, por conta da Data Fifa, e intensificou os treinamentos no CT José de Andrade Médicis.

O Sport enfrenta uma situação ainda mais crítica. Lanterna da Série A, com apenas 10 pontos, o Rubro-Negro precisa de uma vitória em Bragança Paulista para manter a esperança de escapar do rebaixamento.

Além da luta na sequência que pode definir o futuro do clube, o Sport também precisa ficar atento aos números históricos negativos diante do Bragantino. Historicamente, o Leão não vence em Bragança Paulista desde 2013, o que aumenta a pressão para o jogo do próximo domingo.