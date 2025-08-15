Sport encara o São Paulo na Ilha em clima de decisão e busca arrancada na Série A

Leão tenta engatar a segunda vitória no Campeonato Brasileiro diante de um Tricolor que divide atenções com a Libertadores

Sport e São Paulo se enfrentaram na 1ª rodada da Série A (Paulo Paiva/Sport Recife)

Jogo que promete muito! O Sport volta a campo neste sábado (16), às 18h30, para encarar o São Paulo, na Ilha do Retiro, pela 20ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O confronto marca o início do segundo turno para as duas equipes e coloca frente a frente times em momentos distintos na tabela, mas com boas sequências recentes. O Tricolor ocupa a 7ª posição na tabela, com 28 pontos, enquanto o Rubro-Negro segue na lanterna, com apenas nove pontos.

Com quatro jogos de invencibilidade e apresentando um futebol mais consistente sob o comando de Daniel Paulista, o Leão vive um momento de confiança, mas ainda carrega o peso da última posição. A missão de escapar do rebaixamento é árdua. O Vitória, primeiro time fora do Z4, já soma 18.

Uma vitória contra o Tricolor paulista pode representar não apenas o segundo triunfo seguido na competição, mas também um passo crucial na arrancada que o clube tanto precisa. A torcida leonina promete fazer a diferença. Mais de 20 mil ingressos já foram vendidos, e a expectativa é dos rubro-negros fazerem a Ilha do Retiro pulsar para empurrar o time.

O técnico Daniel Paulista deve manter a formação que superou o Grêmio, com Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Igor Cariús; Rivera, Zé Lucas e Lucas Lima; Léo Pereira, Matheusinho e Derik Lacerda.

O último duelo entre Sport e São Paulo aconteceu na abertura do Brasileirão, no Morumbi, e terminou empatado em 0 a 0. De lá para cá, muita coisa mudou. apenas três jogadores do provável time rubro-negro para este sábado (Igor Cariús, Rivera e Lucas Lima) foram titulares naquela partida.

SÃO PAULO TAMBÉM FOCA NA LIBERTADORES

Do outro lado, o São Paulo chega embalado por cinco vitórias consecutivas no Brasileirão, mas com um olho na decisão da próxima terça-feira (19), contra o Atlético Nacional, pela Copa Libertadores. Após empatar em 0 a 0 na Colômbia, o Tricolor decide a vaga no Morumbi e, por isso, o técnico Hernán Crespo deve poupar titulares no Recife.

Entre os nomes que ainda podem aparecer, está o meia-atacante Lucas Moura, recuperado de lesão no joelho direito e novamente à disposição. O elenco que viaja ao Recife também conta com jovens do sub-20, como os zagueiros Igão e Isac, o lateral-esquerdo Nicolas e o meia Pedro Ferreira.

RETROSPECTO AMARGO PARA O LEÃO

O retrospecto recente, no entanto, não favorece o Sport. Já são 12 jogos sem vitória sobre o São Paulo na Série A — sete derrotas e cinco empates. A última vitória leonina no confronto aconteceu há dez anos, por 2 a 0, na Arena de Pernambuco, quando Rogério Ceni ainda defendia o gol tricolor. Na Ilha do Retiro, o tabu é ainda maior. O Sport não vence o São Paulo no estádio desde 2001, quando triunfou por 1 a 0.

O último embate na casa rubro-negra foi válido pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil de 2023, quando o Leão foi derrotado pelo placar de 2 a 0 por um São Paulo comandado por Dorival Júnior na época. No segundo jogo, o Sport, treinado por Enderson Moreira, conquistou uma vitória heroica por 3 a 1 no tempo normal, no Morumbis, a primeira da equipe pernambucana no estádio tricolor na história, mas acabou levando a pior nas penalidades e foi eliminado.