Vice-presidente do Sport detalha reformulação e mantém confiança por reação na Série A

Raphael Campos, vice-presidente executivo do Sport (Paulo Paiva/Sport Recife)

Raphael Campos, vice-presidente executivo do Sport, falou sobre o atual momento do clube na Série A do Campeonato Brasileiro. Em entrevista ao programa Leo Medrado & Traíras, o dirigente abriu os bastidores do time rubro-negro, que ocupa a lanterna da tabela com apenas nove pontos.

Após o Sport enfim quebrar o jejum de vitórias no Brasileirão ao bater o Grêmio por 1 a 0, na 19ª rodada, Raphael expressou que o sentimento dentro do clube é de luta e de mudança de postura, mesmo diante de um cenário de enorme dificuldade. O triunfo do Leão sobre o clube gaúcho, o primeiro na competição, veio em meio a um processo de reformulação no elenco, que já rendeu dez contratações na atual janela de transferências.

"O DNA e a história do Sport não permitem que a gente desista nunca. Acho que nenhum torcedor iria aceitar isso. Como gestores, precisamos ter responsabilidade. Tivemos equilíbrio para encontrar perfis de atletas, até porque era um ponto que tínhamos diagnosticado. Erra mexer no perfil para trazer gente que, diante do nível de carreira, aumentasse a competitividade interna", iniciou.



O vice-presidente destacou que as novas peças, ainda que sem tanto "peso" de mercado, chegaram motivadas para vestir a camisa e buscar uma virada histórica para escapar do rebaixamento.

"São jogadores talvez sem tanta grife, mas com potencial de colocar o nome e o peso na camisa do Sport, diante da situação que o clube está, e protagonizarem, de repente, uma remontada que os coloque em uma nova prateleira do futebol brasileiro. Todos estão vindo para colocar o nome na história e resgatar. Temos ainda uma montanha enorme para escalar e temos total ciência disso, mas era preciso da primeira vitória. Ela demorou mais do que deveria pelo futebol que vinha sendo apresentado, mas faz parte, e agora é engatar outra vitória em sequência", analisou Raphael Campos.

ERROS DE PLANEJAMENTO NO INÍCIO DO ANO

O dirigente também reconheceu erros no planejamento para a temporada. O próprio presidente Yuri Romão, em coletiva recente, já havia admitido falhas na montagem do elenco deste ano. Para Raphael Campos, a euforia pelo retorno à elite após três temporadas na Série B fez o clube "pular etapas" e não buscar desde o começo um perfil mais adequado para a disputa.

"A gente teve uma reformulação integral no elenco, e isso mostra que, reconhecidamente pelo presidente (Yuri Romão) e por outros, erramos talvez no planejamento. Acho que a gente quis pular um estágio. É a mesma opinião do presidente. Subimos para a Série A e quisemos dar um passo maior do que as pernas, entendendo que, na verdade, não é fácil. Depois de três anos seguidos de Série B, de idas e vindas entre primeira e segunda divisão, talvez não estivéssemos preparados para encarar a competição. Estávamos desacostumados a jogar o campeonato e, talvez, o perfil que deveríamos ter procurado desde o início fosse um perfil de 'vamos juntos com o Sport neste novo momento para a gente se consolidar'", completou.

Para Raphael Campos, mesmo o Sport ainda ocupando o último lugar na tabela, a confiança para buscar uma reação permanece nos planos: "Não houve omissão e estamos trabalhando duro para poder resgatar esse orgulho da gente e seguir competindo."

1 / 8 2 / 8 3 / 8 4 / 8 5 / 8 6 / 8 7 / 8 8 / 8 < >

PRÓXIMO JOGO

O Sport volta a campo no próximo sábado (16), às 18h30, na Ilha do Retiro, para enfrentar o São Paulo, em partida válida pela 20ª rodada da Série A, que marca o início do segundo turno da competição para o Leão. Caso supere o Tricolor do Morumbi e conquiste a segunda vitória, o clube rubro-negro chegará a 12 pontos na tabela.

