Sport: Matheusinho prega clima de "final" contra o São Paulo na Ilha

Matheusinho, meia-atacante do Sport (Paulo Paiva/Sport Recife)

O Sport volta a campo neste sábado (16) para enfrentar o São Paulo, na Ilha do Retiro, pela 20ª rodada da Série A. O momento é de confiança para o time comandado por Daniel Paulista, que soma quatro partidas de invencibilidade e apresenta um futebol mais consistente.

No Brasileirão, a missão do Leão em sair da lanterna ainda é dura. Com apenas nove pontos, o time pernambucano precisa de uma arrancada para escapar da zona de rebaixamento. O Vitória, primeiro clube fora do Z4, tem 18 pontos.

O adversário tricolor, no entanto, deve poupar titulares. O São Paulo divide atenções entre o Brasileirão e a Copa Libertadores, na qual terá um duelo decisivo na próxima terça-feira (19), em casa, contra o Atlético Nacional, da Colômbia. No primeiro confronto, em Medellín, as equipes empataram em 0 a 0, deixando a vaga em aberto. Em coletiva de imprensa, o meia-atacante Matheusinho, do Sport, destacou que a postura diante do Soberano deve ser a mesma, independentemente da escalação que o adversário traga a campo.

"Acho que, seja o time titular ou reserva, temos que encarar como uma final, assim como em todos os jogos a partir de agora. Acho que é isso que todos estão procurando fazer, independentemente de qual time for do outro lado. O Sport é muito grande para jogar de igual para igual com qualquer equipe, e é aproveitar esse momento para dar sequência em busca de mais vitórias", afirmou.

O jogador rubro-negro também comentou sobre a luta contra o rebaixamento e a importância de pensar jogo a jogo: Conversamos (sobre cálculos para escapar do rebaixamento), mas nosso foco é o agora. A gente não quer saber de derrota. É uma sequência boa, de ir aos pouquinhos conquistando as vitórias e não pensar em cálculo agora, porque o campeonato é feito de altos e baixos."