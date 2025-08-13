Lucas Moura, do São Paulo, vai jogar contra o Sport pelo Campeonato Brasileiro?

Lucas Moura, meia do São Paulo ( Rubens Chiri/Saopaulofc.net)

O Sport enfrenta o São Paulo no próximo sábado (16) e uma das expectativas da torcida rubro-negra é que o time paulista entre em campo com seus reservas, devido a proximidade da partida com o mata-mata da Libertadores. Um dos nomes que pode ser utilizado pelo técnico Hernán Crespo, é o do meia Lucas Moura, que voltou a atuar após três meses sem jogar, devido a uma lesão no joelho direito.

Na última terça-feira (12), São Paulo e Atlético Nacional empataram pela partida de ida das oitavas de final da Libertadores. Na escalação inicial, o Tricolor do Morumbi optou por deixar Lucas Moura no banco, que segundo o técnico Hernán Crespo, foi uma escolha feita devido as condições físicas do jogador, que não podia entrar de frente.

“Não podia, não podia iniciar um jogo, mas acho que é uma questão de ritmo. Vamos ver o que vai acontecer nesses dias”, afirmou o técnico, em entrevista coletiva após o jogo disputado na Colômbia.

O camisa sete do São Paulo entrou ao decorrer do jogo, conseguindo atuar por 34 minutos contra o time colombiano. Na partida anterior, contra o Vitória, atuou por 20 minutos. Após o confronto contra o Atlético Nacional, Lucas afirmou que estava feliz em voltar a jogar e que é importante ir somando minutos jogo a jogo para recuperar o ritmo.



"Importante, jogo a jogo para pegar ritmo de novo, joguei um pouco contra o Vitória e um pouco mais hoje, já me senti melhor hoje. Difícil entrar num jogo assim de Libertadores, pegando fogo. Resultado importante, difícil jogar aqui, então agora é fazer o dever de casa", afirmou o meia.

Sobre a possível titularidade no jogo de volta contra o Atlético Nacional, Lucas Moura afirmou que o planejamento do clube é ir aumentando os minutos nas partidas, até ele voltar a ter condições de entrar como titular. Entre o jogo de ida e de volta da Libertadores, o São Paulo tem o duelo contra o Sport no Brasileirão, onde o técnico Hernán Crespo deve colocar o meia tricolor para atuar com uma maior minutagem.

"Espero que sim, tem um jogo no final de semana antes (Sport) e vamos ver o que o professor está planejando, a tendência e ir aumentando a minutagem, até poder entrar na escalação inicial", disse Lucas Moura.

LESÃO

Lucas Moura sofreu uma lesão ligamentar parcial e estiramento da capsula na região posterior do joelho direito no clássico contra o Palmeiras, pela semifinal do Paulistão, em março. Desde então, o meia vem sofrendo para se recuperar da lesão e voltar a campo. Lucas até voltou a atuar em maio, quando disputou as partidas contra o Fortaleza e o Alianza Lima, porém voltou a sentir e ficou de fora até o último sábado (9), contra o Vitória.