Matheusinho fala do clima no Sport após vitória sobre o Grêmio: "Nível mudou"

Matheusinho, meia-atacante do Sport (Paulo Paiva/Sport Recife)

O gol marcado por Matheusinho na vitória por 1 a 0 sobre o Grêmio, no último domingo, não apenas encerrou um jejum de 19 partidas sem vitórias do Sport, como também ajudou nos bastidores do clube rubro-negro.

Em coletiva nesta quarta-feira (13), o meia-atacante destacou a mudança de sentimento do grupo após o resultado positivo, válido pela 19ª rodada do Brasileirão. A expectativa no clube é que a vitória sobre a equipe gaúcha sirva como ponto de virada na campanha. O próximo desafio será diante do São Paulo, no sábado (16), na Ilha do Retiro. O Leão segue na lanterna da competição, com nove pontos.

Matheusinho foi um dos reforços contratados na atual janela para tentar mudar o cenário rubro-negro. No clube há quase um mês, ele vem se adaptando ao Sport cada vez mais com a comissão técnica chefiada por Daniel Paulista.

"Quando cheguei, estava um clima meio para baixo, porque passar esse tempo sem vencer é muito ruim, e não só aqui no vestiário, mas no nosso dia a dia. Todo mundo estava tentando passar uma imagem mais alegre, porque é preciso disso também. É estar bem concentrado, mas também com a cabeça boa e leve durante os jogos e apresentar um bom futebol", disse Matheusinho.

"Mas, a cada dia, a equipe está evoluindo. Desde que eu cheguei, o nível dos jogos mudou completamente. Não só eu, mas os que chegaram... e falo no conjunto, porque não é só quando jogadores que ganham, mas sim a equipe toda. E vamos procurar tentar esse ambiente leve e tentar mais vitórias", completou.

Antes de chegar ao Sport, Matheusinho defendia o Santa Clara, de Portugal, e vinha de um período sem grande sequência em campo. O contrato com o Rubro-Negro é de empréstimo até junho de 2026, com obrigação de compra ao final do vínculo.

"Acho que vinha de seis meses sem entrar como titular. Estava em Portugal e não tive tanta oportunidade, e me cobro muito por fazer gol, dar passes, estar presente nos jogos. Para mim, foi um alívio. Agradeço a Deus por estar no Sport e o time está me dando a oportunidade de fazer tudo isso. Espero continuar para ajudar o Sport a sair dessa situação", avaliou o jogador.