SPORT X SÃO PAULO

Próximo adversário do Sport, São Paulo tem foco dividido entre Brasileirão e Libertadores

São Paulo tem sequência de três jogos em sete dias

Lucas Valle L.V. Jorge

Publicado: 12/08/2025 às 11:29

Sport e São Paulo empataram em 0 a 0 pela 1ª rodada da Série A de 2025 ( Paulo Paiva/Sport)

Sport e São Paulo se enfrentam no próximo sábado (16), pela 20ª rodada da Série A do Brasileiro. A partida acontece na Ilha do Retiro e coloca frente a frente duas equipes opostas no campeonato. O Leão da Ilha é o lanterna da competição, enquanto o Tricolor Paulista está na 7ª colocação. O confronto pode ser nivelado, devido ao momento da temporada que acontecerá, o São Paulo enfrenta o rubro-negro, entre dois duelos de oitavas de final da Libertadores.

As oitavas de final da Libertadores se iniciam nesta terça-feira (12), onde o São Paulo vai ao Estádio Atanasio Girardot, na Colômbia, enfrentar o Atlético Nacional pelo primeiro duelo do mata-mata. Em seguida, o time paulista segue para Recife, onde enfrenta o Sport na Ilha do Retiro. Sem tempo para descansar, o clube tricolor disputa o confronto de volta das oitavas na próxima terça-feira (19), em sua casa, no Morumbi. Logo, o São Paulo terá três partidas em um intervalo de sete dias.

A expectativa é que contra o Sport, o Tricolor do Morumbi não entre em campo com todas as peças do time principal, devido a importância do mata-mata da Libertadores, além das grandes viagens que serão realizadas em um curto intervalo de tempo. 

O confronto desta terça-feira (12) é de extrema importância para definir a escalação do São Paulo contra o Sport, caso o time paulista saia com o empate ou derrotado, terá que fazer o resultado em sua casa, dando mais brechas para escalar jogadores reservas contra o Leão da Ilha.

Contra o Atlético Nacional, os desfalques do São Paulo são vários, já que Calleri, Oscar, Luiz Gustavo, Ryan Francisco, Wendell e Arboleda continuam lesionados, e devem seguir fora contra o rubro-negro da Ilha do Retiro. 

PRIMEIRO TURNO

A partida entre o rubro-negro e o tricolor marca o início do returno do Brasileirão. Pela primeira metade do Campeonato Brasileiro, o duelo entre os clubes terminou empatado em 0 a 0, jogando no Morumbi. Na época, o Leão da Ilha ainda era comandado por Pepa e o São Paulo pelo argentino, Luis Zubeldía.

Sport e São Paulo empataram em 0 a 0 pela 1ª rodada da Série A de 2025
Sport e São Paulo empataram em 0 a 0 pela 1ª rodada da Série A de 2025
Sport e São Paulo empataram em 0 a 0 pela 1ª rodada da Série A de 2025
Atacante do Sport, Pablo, já teve passagens pelo São Paulo

Atacante do Sport, Pablo j&aacute; teve passagens pelo S&atilde;o Paulo ( Paulo Paiva/Sport)

