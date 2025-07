Sport solicita abertura de inquérito criminal ao Ministério Público sobre invasão ao CT

Sport pede abertura de inquérito no MPPE (Reprodução / Redes Sociais)

Na manhã desta sexta-feira (18), o Sport solicitou ao Ministério Público de Pernambuco (MPPE) a abertura de um inquérito criminal para punir os invasores do centro de treinamento do clube. A ação busca punições aos membros de Torcidas Organizadas que participaram do episódio.



Durante a invasão ao CT José de Andrade Médicis, na última quarta-feira (16), jogadores do clube rubro-negro foram ameaçados por membros de Organizadas e o atacante Pablo chegou a ser agredido durante o ato.

O Sport ainda disponibilizará ao Ministério Público as imagens do circuito de segurança que capturaram o momento da invasão. O clube ainda fará o esforço para identificar os envolvidos através do cadastramento da biometria facial.

O Ministério Público ainda avaliará as provas enviadas pelo clube rubro-negro e decidirá pela instauração ou não do inquérito criminal. A resolução deverá acontecer na próxima segunda-feira (21).

Ainda em entrevista coletiva na última quinta-feira (17), o presidente do Conselho Deliberativo do Sport, Ademar Rigueira, prometeu que o clube tomará todas as medidas cabíveis e buscará identificar os invasores.

“Estamos agora buscando a identidade das pessoas. Estamos levantando todos os vídeos, tudo o que foi divulgado sobre isso. Vamos tentar fazer uma comparação com a biometria facial, porque nós temos as lideranças que todos conhecem, e esses já estão identificados. Vamos levar os nomes ao Ministério Público. Estamos analisando também o restante das pessoas que conseguirmos identificar, mas todos os envolvidos nesses atos criminosos o Sport vai buscar punir. É uma posição que a diretoria tomou, e é intransigente em relação a isso. O Sport não quer mais ter contato com a organizada", disse o presidente do Conselho Deliberativo.