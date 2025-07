Dentro do CT do Sport, Torcida Organizada faz cobrança e ameaças aos jogadores

Elenco do Sport é cobrado dentro do CT (Reprodução / Redes Sociais)

Com a terrível fase do time dentro de campo, o clima no Sport está cada vez mais tenso. Na tarde desta quarta-feira (16), membros da Torcida Organizada do clube foram ao CT para cobrar, em tom de ameaça, o elenco rubro-negro. Em nota, o Sport alegou que houve invasão das dependências do clube, coação e vai tomar as medidas cabíveis.

Os jogadores estavam em período de treino para o jogo de domingo (20), contra o Botafogo, na Ilha do Retiro, e se depararam com integrantes da torcida organizada no local. O elenco e o técnico Daniel Paulista ouviram as cobranças pela má fase no Campeonato Brasileiro e várias ameaças, caso a situação na melhore.

Em vídeos divulgados nas redes sociais, é possível ver o tom da insatisfação com o momento do clube. Do elenco, o zagueiro Chico se pronunciou e conversou com os membros da Organizada.

“A gente está lá dentro do campo, vocês têm todo direito de estar aqui, todo o direito de cobrar. Eu já tenho uma história no clube de muito tempo, não é de hoje. Tenho esse sentimento dentro de campo, eu sinto o que vocês sentem dentro de campo. E eu fico indignado muitas vezes com os caras que a gente tenta passar o que é o clube “, falou Chico.

Fase dentro do campo

O Sport segue afundado na lanterna do Campeonato Brasileiro da Série A. O Leão da Ilha conquistou apenas 3 pontos após 12 rodadas de competição. Incluindo Campeonato Pernambucano e Copa do Nordeste, o clube rubro-negro já vive sequência de 15 jogos sem vitória, com 11 derrotas e quatro empates.