Câmera de segurança registra invasão de organizada ao CT do Sport; veja vídeo

Torcida organizada do Sport invade o Centro de Treinamento José de Andrade Médicis (Reprodução/ redes sociais)

Integrantes da maior torcida organizada do Sport invadiram o Centro de Treinamento José de Andrade Médicis, na última quarta-feira (16), para cobrar e ameaçar jogadores. O atacante Pablo chegou a levar um tapa e um forte puxão na camisa. Nas redes sociais, circulam vídeos das câmeras de segurança, que mostram o momento da entrada dos torcedores, exibindo o momento em que o portão é empurrado e aberto à força.

No vídeo é possível ver membros da organizada reunidos à frente do portão, empurrando a estrutura que ofereceu pouca resistência, forçando a entrada da uniformizada. O portão rompeu suas estruturas com facilidade, o que liberou a entrada tranquila dos torcedores ao CT.

Em nota emitida pelo Sport, o clube afirmou que já tinha conhecimento da presença de torcedores do lado de fora do CT e havia se preparado para ouvir suas reivindicações, com a participação de todos os membros do departamento de futebol. Porém informou que foi inaceitável a invasão das dependências do clube, onde é um local de trabalho, que deve preservar a integridade física dos profissionais.

NOTA OFICIAL EMITIDA PELO SPORT

"O Sport Club do Recife repudia veementemente a invasão ocorrida na tarde desta quarta-feira (16) ao Centro de Treinamento José de Andrade Médicis, promovida por integrantes de torcidas organizadas. Durante o episódio, houve coação contra atletas, membros da comissão técnica e funcionários do Clube — condutas absolutamente inaceitáveis.

O Clube informa que tomará todas as medidas cabíveis para identificar e punir os responsáveis, com o apoio das autoridades competentes.

O Sport ressalta que tinha conhecimento prévio da presença de torcedores na área externa do CT e havia se organizado para escutar suas reivindicações, com a participação de todos os membros do departamento de futebol.

No entanto, de forma inaceitável, houve a invasão das dependências do Centro de Treinamento, com depredação do portão de acesso e intimidação a profissionais em um ambiente que deve ser resguardado para o trabalho e para a integridade física de todos.

Havia segurança privada no local, e a Polícia Militar foi acionada, chegando ao CT ainda durante o ocorrido.

O Sport reforça seu compromisso com a segurança de seus colaboradores e torcedores, e seguirá trabalhando firmemente pela promoção de uma cultura de paz em todas as suas atividades, dentro e fora de campo. "