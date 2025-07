Regularizados, Matheusinho e Ignacio Ramírez são apresentados no Sport

Matheusinho e Juan Ignacio Ramírez, novos reforços do Sport (Paulo Paiva/Sport Recife)

O Sport apresentou, nesta quinta-feira (17), o meia-atacante Matheusinho e o centroavante uruguaio Ignacio Ramírez. Ambos foram registrados no Boletim Informativo Diário da CBF (BID) e já estão à disposição do técnico Daniel Paulista para o confronto contra o Botafogo, neste domingo (20), na Ilha do Retiro, pela 15ª rodada do Brasileirão.

"Colo" Ramírez vestirá a camisa 9 do Leão. O atacante de 27 anos vem do Everton, do Chile, onde disputou 22 partidas nesta temporada, marcou quatro gols e deu duas assistências. Seu último jogo oficial foi no dia 22 de junho. O vínculo do atleta com o Leão da Ilha será até o mês de junho de 2026.

"Eu gosto de assumir esse tipo de desafio. Meus valores sempre foram os de lutar assim desde pequeno, e este desafio me interessou muito quando me falaram sobre o interesse. Estou aqui para, junto aos meus companheiros, dar o meu melhor para reverter esta situação do clube", disse Ramírez sobre o atual momento rubro-negro.

Matheusinho chega por empréstimo junto ao Santa Clara, de Portugal, também com vínculo até junho de 2026. O meia-atacante reforça o elenco rubro-negro após passagens pelo futebol de Israel, além de currículo no Brasil por América-MG e Criciúma.



"A gente sabe que é um momento difícil, as vitórias não estão vindo, mas estou feliz. Não quero falar sobre o que aconteceu ontem. Quero agradecer ao Sport pela oportunidade e acredito que podemos dar a volta por cima e sair dessa situação", expressou o meia-atacante.