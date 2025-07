Beto Lago: 'O que esperar deste Sport agora com Daniel Paulista?'

Daniel Paulista e Zé Lucas, em treino no CT, José de Andrade Médicis (Paulo Paiva/ Sport)

Pela retomada

Na edição de ontem do Diario de Pernambuco, o caderno de esportes estampou "Hora da Retomada do Sport". Hoje, na Ilha do Retiro, teremos a oportunidade de presenciar o primeiro jogo da nova Era Daniel Paulista, diante do Ceará, pelas quartas da Copa do Nordeste. Mas o que podemos esperar deste novo (ou talvez não tão novo) time rubro-negro nesta temporada? Os trabalhos dos treinadores portugueses Pepa e António Oliveira deixaram um legado complicado: um elenco debilitado e um ambiente interno repleto de tensões. Com a missão de restaurar a harmonia e a competitividade, Daniel Paulista assume o comando com o desafio de implementar mudanças significativas na equipe e no clima do clube. A diretoria, com problemas diversos, trouxe apenas dois novos rostos: o goleiro Gustavo Vasconcelos e o volante Pedro Augusto.

Em contrapartida, dez atletas foram dispensados, incluindo alguns que tinham rendido frutos em 2024 e outros que pouco contribuíram na atual temporada. A decisão dos dirigentes e da comissão técnica em priorizar o atual elenco sinaliza um esforço para demonstrar que há um novo comando em ação e para revitalizar o ambiente. Contudo, o desafio é grande, já que, contra o Ceará, Daniel Paulista deverá escalar na maioria um time que não apresentou bom desempenho no Brasileirão até aqui. A inclusão de Rafael Thyere, que teve poucas oportunidades, pode ser uma estratégia para revitalizar um sistema defensivo que tem se mostrado falho. Para os torcedores que comparecerão à Ilha do Retiro, uma novidade: o banco de reservas pode contar com vários jovens da base, sinalizando que a construção de um novo futuro para o Sport começou desde já, com foco no horizonte de 2026.As especulações sobre aque Daniel Paulista apresentará são muitas. Na zaga é esperada volta de Rafael Thyere. A dúvida é quem será sacrificado, João Silva ou Chico. No meio, a parceria entre Rivera e Zé Lucas deve seguir, mas a permanência de Sérgio Oliveira é uma incógnita. Com isso, Atencio pode ganhar a tão esperada oportunidade. E quanto a Lucas Lima, será escalado como meia ou deslocado para a ponta? E no ataque, Paciência ou Pablo? As definições serão apresentadas uma hora antes do apito inicial.E para quem for à Ilha, chegue um pouco antes. A partir das 17h, na loja do Sport, estarei autografando e vendendo meu livro,. Este projeto ganhou vida na sua segunda edição, graças ao excelente trabalho da FacForm. O livro vem em uma caixa especial e é composto por dois volumes que narram a rica história do clube, repletos de fotos, informações e, como brinde, um pôster exclusivo.

Homenagem

Vale destacar a justa homenagem recebida pelo pernambucano Haroldo Paulo Cruz, realizada pela Federação de Atletismo durante o Estadual Sub-20. Haroldo, parte de uma geração de ouro do atletismo nacional, foi um dos melhores corredores brasileiros nos 800m, competindo com ícones como Joaquim Cruz, Zequinha Barbosa e Aguiberto Guimarães. Merecida homenagem!