Após semanas de treinos, confira a provável escalação do Sport para enfrentar o Ceará na Copa do Nordeste

Técnico Daniel Paulista em treino do Sport (Paulo Paiva/Sport)

Após três semanas de treinamentos intensos sob o comando de Daniel Paulista, o Sport tem pela frente o retorno aos jogos. O reencontro do time com a torcida rubro-negra acontecerá nesta quarta-feira (9), às 21h30, na Ilha do Retiro. O Leão enfrenta o Ceará pelas quartas de final da Copa do Nordeste. Será o primeiro jogo desde a paralisação do Campeonato Brasileiro e o primeiro teste para o novo treinador.

A pausa nos jogos foi vista como oportunidade no Sport. No CT José de Andrade Médicis, o elenco teve uma rotina intensa de treinos físicos e táticos, acompanhados por um trabalho de fortalecimento mental e de grupo. Com um time em reformulação, marcado por saídas e contratações que não estão regularizadas a jogar na Copa do Nordeste, Daniel Paulista tem opções limitadas para montar sua equipe titular.

Na defesa, uma novidade pode ser o retorno de Rafael Thyere. Recuperado de cirurgia de hérnia de disco, o capitão pode reaparecer na equipe titular formando dupla com o português João Silva, como aconteceu no jogo-treino contra o Botafogo-PB na última semana.

A linha defensiva, diferente do esquema com três zagueiros usado por António Oliveira, volta a ter quatro jogadores. Caíque França deve ser mantido no gol. Na lateral direita, Hereda passa por um recondicionamento físico no CT e tem boas chances de iniciar. Já na esquerda, com a saída de Dalbert dos planos do clube, Igor Cariús desponta como favorito à vaga.

No meio-campo, Daniel Paulista deve apostar na dupla de volantes formada por Zé Lucas e Christian Rivera, que vinha sendo utilizada com frequência antes da parada. A dúvida recai sobre Lucas Lima: se atuará como um tradicional camisa 10 ou se será deslocado para jogar aberto, função que já exerceu nesta temporada. Caso vá para o lado do campo, o português Sérgio Oliveira surge como principal candidato para assumir a criação no setor central.

No setor ofensivo, o retorno de Gonçalo Paciência após lesão é uma das apostas do novo comandante. O atacante participou da atividade contra o Botafogo-PB como titular e pode ganhar a oportunidade diante do Ceará. Barletta, por sua vez, deve ser mantido entre os 11 iniciais, compondo a linha de frente rubro-negra.

Confira a provável escalação do Sport contra o Ceará:

Caíque França; Hereda, Rafael Thyere, João Silva e Igor Cariús; Zé Lucas, Rivera e Sérgio Oliveira (Atencio); Lucas Lima, Barletta e Gonçalo Paciência. Técnico: Daniel Paulista.