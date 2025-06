Beto Lago lança segunda edição do livro 'Sport, Uma Razão Para Viver'

Lançamento do livro 'Sport, Uma Razão Para Viver', do jornalista Beto Lago (Divulgação)

Nesta terça-feira (17), às 18h, o jornalista e colunista do Diario de Pernambuco, Beto Lago, lança a segunda edição do livro "Sport, Uma Razão Para Viver”, no Boi & Brasa Churrascaria, que fica localizado na Ilha do Retiro. A obra é considerada uma das mais completas já produzidas sobre o time rubro-negro, e chega ao público no ano de comemoração dos 120 anos de história do Sport.