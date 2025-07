Sport x Ceará: onde assistir, escalações e horário do jogo das quartas de final da Copa do Nordeste

Sport e Ceará já se enfrentaram em 2025 (Paulo Paiva/Sport Recife)

Dia de decisão na Ilha! Depois de um mês longe dos gramados, Sport e Ceará voltam a campo para escrever outro capítulo de uma rivalidade nordestina que, nos últimos anos, tem ganhado cada vez mais peso. Nesta quarta-feira (9), às 21h30, a bola rola na Ilha do Retiro para o duelo único das quartas de final da Copa do Nordeste, marcando o reencontro do Leão com sua torcida e o primeiro desafio oficial do técnico Daniel Paulista em sua nova passagem pelo clube.

A expectativa é de casa cheia. Mais de 20 mil rubro-negros devem empurrar o Sport, que busca virar a chave na temporada. A Copa do Nordeste tem sido palco de capítulos marcantes dessa rivalidade. Nos últimos cinco anos, foram sete confrontos pelo torneio, com quatro vitórias do Ceará, dois triunfos do Sport e um empate.

O Sport terminou a fase de grupos da Copa do Nordeste na segunda colocação do Grupo A, com 12 pontos. O Ceará foi terceiro no Grupo B, com 13. As duas equipes já se enfrentaram em 2025. Em confronto válido pelo Campeonato Brasileiro, o Leão foi derrotado pelo Vovô por 2 a 0, na Arena Castelão

SPORT

Durante três semanas de treinamentos, pela pausa provocada pela Copa do Mundo de Clubes, o elenco do Sport esteve focado no CT José de Andrade Médicis. Um tempo valioso para reorganizar a equipe, ajustar o elenco e virar a chave para uma retomada na temporada.

No Leão, a chegada de Daniel Paulista reacendeu a esperança de dias melhores. A pausa nos jogos foi recebida como uma oportunidade de recomeço. Sem poder contar com reforços recém-chegados por conta do regulamento da competição, além de atletas que não fazem mais parte dos planos rubro-negros e estão deixando o clube, Daniel terá opções limitadas para montar sua equipe.

Na defesa, uma novidade deve ser o retorno de Rafael Thyere. Recuperado de cirurgia de hérnia de disco, o capitão pode reaparecer na equipe titular formando dupla com o português João Silva. Na lateral-direita, Hereda passou por um recondicionamento físico no CT e, caso não esteja apto, pode ceder vaga para Matheus Alexandre. Uma base do time que vinha entrando em campo antes da parada do Brasileirão deve ser mantida, mas com uma identidade nova, pelo estilo de jogo de Daniel Paulista.

"A gente sabe que é um clássico, mas jogamos em casa, com o apoio do nosso torcedor, e isso faz diferença. Claro que respeitamos o adversário. Sabemos que é um clássico, um jogo difícil e eliminatório, e que precisamos estar muito fortes mentalmente, porque isso é o que faz a diferença. Mas acredito que temos uma grande oportunidade de, a partir desse jogo, mostrar algo diferente ao nosso torcedor", afirmou o capitão Rafael Thyere.

CEARÁ

Apesar da vitória recente sobre o Sport, o Ceará precisa entrar ligado nesta quarta, ainda lidando com um obstáculo recorrente: o desempenho como visitante. Em 2025, o Vozão venceu apenas seis partidas fora de casa.

O técnico Léo Condé seguirá com a mesma base do time cearense, já que o clube não se reforçou na janela de contratações. As novidades ficam por conta dos retornos importantes de jogadores que estavam no departamento médico: o goleiro Richard, o zagueiro Gabriel Lacerda, o lateral Matheus Bahia, o volante Richardson e o atacante Aylon. Dentre esses, Bahia é quem tem mais chances de pintar no time titular, gerando a boa dúvida na cabeça do treinador alvinegro na hora de montar a equipe ideal para o confronto desta quarta.

Léo Condé vinha reforçando a confiança no elenco que tem em mãos, colocando ainda mais confiança no torcedor do Ceará por uma classificação às semis da Copa do Nordeste.

“É um momento muito decisivo para a gente esse segundo semestre, porque temos a Copa do Nordeste, que é uma competição eliminatória e o torcedor gosta de jogá-la”, disse o treinador.

FICHA DA PARTIDA

SPORT: Caíque França; Matheus Alexandre (Hereda), Rafael Thyere, João Silva e Igor Cariús; Zé Lucas, Rivera e Sérgio Oliveira; Lucas Lima, Barletta e Gonçalo Paciência. Técnico: Daniel Paulista.

CEARÁ: Fernando Miguel; Fabiano, Marllon, Willian Machado e Nicolas (Matheus Bahia); Fernando Sobral, Dieguinho e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Henrique e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.

Local: Ilha do Retiro, no Recife

Horário: 21h30

Árbitro: Afro Rocha de Carvalho Filho (PB)

Assistentes: Luis Filipe Gonçalves Corrêa (PB) e Schumacher Marques Gomes (PB)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

Transmissão: SBT (TV aberta) e Premiere (pay-per-view).