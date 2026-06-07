Endrick celebra gol pelo Brasil contra o Egito: "É aqui onde quero estar"
Decisivo para a vitória da Seleção Brasileira sobre o Egito por 2 a 1 no sábado (6), Endrick afirmou que é na Amarelinha onde ele mais deseja estar
Publicado: 07/06/2026 às 11:52
Endrick fez o gol da vitória contra o Egito (Rafael Ribeiro/CBF)
Decisivo para a vitória da Seleção Brasileira sobre o Egito por 2 a 1 no sábado (6), Endrick afirmou que é na Amarelinha onde ele mais deseja estar. Em entrevista minutos após o apito final, o atacante não escondeu a alegria por ter sido importante para o resultado e pela expectativa de disputar sua primeira Copa do Mundo aos 19 anos.
“É uma sensação maravilhosa e inexplicável. Agradeço muito a Deus por ter feito mais um gol. Deus faz coisas extraordinárias na minha vida e hoje pude fazer o gol da vitória. (…) Muito grato pelo gol e o dedico à minha esposa (Gabriely) e ao meu filho que está na barriga”, vibrou o atleta, ainda no gramado do Huntington Bank Field, em Cleveland.
O camisa 19 foi a campo no intervalo e, aos aos sete minutos do segundo tempo, anotou o segundo gol da Amarelinha no triunfo. Com o tento, Endrick segue mostrando serviço em seu retorno à Amarelinha. Na última convocação, em março, sofreu pênalti e deu assistência na vitória por 3 a 1 sobre a Croácia. Antes deste período, não era chamado desde março de 2025, para os jogos contra Colômbia e Argentina, pelas Eliminatórias.
“Estou muito feliz porque quando estive machucado, não pude vir para a Seleção e é a pior coisa para um jogador brasileiro. Espero, se Deus quiser, nunca mais passar por essa sensação de ficar fora da Seleção, porque é aqui onde quero estar, mostrar meu futebol e dar a vida pela minha nação”, disse o brasiliense de Taguatinga ao lembrar de lesões que sofreu no ano passado.
Após a vitória, a Seleção Brasileira volta suas atenções para a estreia da Copa do Mundo. No próximo sábado (13), encara o Marrocos, às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.
É GOL DA SELEÇÃO! ??????????— brasil (@CBF_Futebol) June 6, 2026
Matheus Cunha e Douglas Santos pressionam, o Brasil recupera a posse no campo ofensivo e a bola chega em Raphinha. O atacante cruza rasteiro e Endrick aparece no lugar certo para balançar as redes!#BateNoPeito
ISSO É BRASIL! ???????? pic.twitter.com/g2jLrJMdpF