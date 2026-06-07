Copa de 2026: Ancelotti diz que "já tem escalação para estreia contra o Marrocos"

Às 19h (de Brasília) do próximo sábado (13), a Amarelinha enfrenta o Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova Jersey

Carlo Ancelotti gostou da atuação contra o Egito (Rafael Ribeiro/CBF)

O técnico Carlo Ancelotti afirmou já ter uma “ideia clara” da escalação do Brasil para a estreia na Copa do Mundo, após a vitória sobre o Egito por 2 a 1, sábado (6), em Cleveland: “Eu tenho a escalação inicial para jogar contra o Marrocos”, disse. “Tenho uma ideia clara.”

O resultado sobre os egípcios se deu no último compromisso da Seleção antes da estreia na Copa do Mundo. Às 19h (de Brasília) do próximo sábado (13), a Amarelinha enfrenta o Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Entre as opções de ataque para este jogo e o restante do Mundial, estão Endrick, Vinicius Jr. e Raphinha, que foram elogiados por Ancelotti.

“Endrick tem essa qualidade. É muito potente, muito bem posicionado na área, marcou... É um jogador importante para nós. Tem que seguir. Todos os jogadores são importantes, com diferentes características. Matheus Cunha pode não finalizar como Endrick, mas é muito importante para a construção do jogo”, enalteceu.

“Eu acho que a dupla Vinicius e Raphinha funcionou muito bem. Porque combinaram bem, tivemos oportunidades. Eu acho que a partida dos dois foi muito boa”, acrescentou.

É GOL DA SELEÇÃO! ??????????



Matheus Cunha e Douglas Santos pressionam, o Brasil recupera a posse no campo ofensivo e a bola chega em Raphinha. O atacante cruza rasteiro e Endrick aparece no lugar certo para balançar as redes!#BateNoPeito



ISSO É BRASIL! ???????? pic.twitter.com/g2jLrJMdpF — brasil (@CBF_Futebol) June 6, 2026

BANCO DE RESERVAS

O italiano destacou também a qualidade que tem à disposição no banco de reservas para promover uma substituição e, possivelmente, alterar o rumo de um jogo. “Acho que os recursos que a Seleção tem no banco são muito importantes e temos que aproveitar isso, sem dúvida. Sei que as cinco mudanças que podemos fazer vão ajudar muito porque os recursos que temos no banco, seja quem for, são muito importantes. Hoje não jogou um jogador muito importante, que é o Rayan, que também poderia fazer a diferença. O recurso no banco também pode ser uma "chave" do êxito”, explicou.



